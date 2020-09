Ride 4 sfreccerà anche su PS5 (e sfrutterà pienamente DualSense)

Se siete impazienti di tornare in sella dei videogiochi Milestone, sarete felici di scoprire che Ride 4 è atteso anche su PlayStation 5. Il prossimo titolo corsistico della casa milanese, noto per la sua simulazione delle due ruote e per l’ampia selezione di motociclette con cui potete divertirvi, ha visto oggi la conferma dello sbarco anche su next-gen dal 21 gennaio 2021, come spiegato dal producer Luigi Crocetta.

«Le specifiche di PS5 sono molto invitanti per un franchise di corse come Ride, in cui i giocatori si aspettano di provare l’emozione di guidare una moto da 200 CV in gare frenetiche e adrenaliniche in tutto il mondo» ha spiegato lo sviluppatore.

Ride 4 arriverà su PS5 il prossimo gennaio

Dalla versione next-gen del gioco possiamo aspettarci 4K e 60 fps, svela Milestone, il che significa che «i giocatori potranno godersi le loro moto preferite con texture e ombreggiature ad altissima qualità e una precisione mai vista prima per i dettagli, sia delle moto che dell’ambiente. Inoltre, l’esperienza di guida sarà molto più precisa, soddisfacente e naturale.»

La next-gen consentirà anche di competere a fino a 20 giocatori nelle gare online, e grazie al nuovo SSD avremo caricamenti ridotti all’osso e un’esperienza genericamente più fluida. Il titolo si avvarrà anche di DualSense, conferma Milestone, che spiega:

E per finire, i fan di Ride 4 potranno sentire tutta la potenza del controller wireless DualSense di PS5. L’acceleratore e il freno avranno resistenze diverse per trasmettere un’esperienza incredibilmente realistica. Sfrutteremo anche il feedback aptico del controller per far sì che i giocatori di Ride 4 sentano tutte le vibrazioni del veicolo, esattamente come nella vita reale.

Rimaniamo ora in attesa di ulteriori dettagli sul titolo motociclistico, che sulle piattaforme di attuale generazione esordirà invece il prossimo 8 ottobre.