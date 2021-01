Resident Evil Village, un leak anticipa le novità dello showcase

Ieri, a sorpresa, Capcom ha annunciato la data del Resident Evil Showcase, una diretta speciale durante la quale verrà mostrata – per la prima volta in assoluto – il gameplay del prossimo Resident Evil Village, ottavo capitolo della saga di survival horror. L’appuntamento è fissato per le 23 ora italiana di giovedì 21 gennaio 2020.

Ora, l’insider Dusk Golem ha anticipato via Twitter i (presunti) contenuti della live, la quale sarà – a detta sua – particolarmente ricca. Eccoli poco sotto:

CONTENUTI EFFETTIVI

Trailer di Resident Evil Village

Demo di gameplay di Resident Evil Village

Data di uscita di Resident Evil Village

Apertura dei preorder di Resident Evil Village

Annuncio di Dominion, titolo multiplayer per il 25esimo anniversario

Anteprima della closed beta di Dominion

Discussioni sul 25esimo anniversario di Resident Evil

Annuncio upgrade di Resident Evil 7 per PS5 e Xbox Series X|S

Trailer di Resident Evil Village Demo di gameplay di Resident Evil Village Data di uscita di Resident Evil Village Apertura dei preorder di Resident Evil Village Annuncio di Dominion, titolo multiplayer per il 25esimo anniversario Anteprima della closed beta di Dominion Discussioni sul 25esimo anniversario di Resident Evil Annuncio upgrade di Resident Evil 7 per PS5 e Xbox Series X|S CONTENUTI PRESUNTI

Annuncio demo di Resident Evil Village in esclusiva temporale PS5

Aggiornamento su Resident Evil: Infinite Darkness

Annuncio demo di Resident Evil Village in esclusiva temporale PS5 Aggiornamento su Resident Evil: Infinite Darkness DESIDERIO DI DUSK GOLEM

Il ritorno dei classici Resident Evil

Non è tutto oro ci che luccica, purtroppo: Dusk Golem ha infatti escluso categoricamente la possibilità di vedere Resident Evil Outrage in qualsiasi forma o versione. Resta quindi da vedere se le previsioni del noto AestheticGamer si riveleranno fondate anche stavolta (o magari no). Non ci resta che attendere una manciata di giorni per scoprirlo coi nostri occhi (ovviamente, in diretta sulle pagine di SpazioGames).

Ricordiamo che sul sito ufficiale di Resident Evil è stata anche confermata dell’apertura delle iscrizioni alla beta multigiocatore di un progetto ancora avvolto nel mistero.

Resident Evil Village è al momento previsto in uscita su PS5 e Xbox Series X nel 2021.