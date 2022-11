Red Dead Redemption 2 Undead Nightmare non esce? I fan si “creano” il DLC da soli

Chi sperava di assistere a nuovi aggiornamenti importanti per Red Dead Redemption 2 ha ormai dovuto accettare la realtà dei fatti: Rockstar Games ha ormai smesso di supportare attivamente il suo open world western con nuovi contenuti aggiuntivi.

Questo significa che, con molta probabilità, nell’avventura di Arthur Morgan (che trovate su Amazon) non sarà mai sviluppato ufficialmente il DLC Undead Nightmare, uno dei contenuti aggiuntivi più apprezzati del primo capitolo open world western.

Mentre i fan attendono ancora l’arrivo di una possibile patch ufficiale per console next-gen, un utente ha deciso di celebrare la festa di Halloween a modo suo, provando a immaginare come sarebbe il DLC Undead Nightmare se uscisse davvero su Red Dead Redemption 2.

L’utente Reddit Devilbringer07 (via ComicBook) ha infatti realizzato e condiviso un interessantissimo concept trailer dedicato, che ci mostra il western open world venire invaso dai non-morti, a partire dallo stesso protagonista Arthur Morgan.

Oltre ad Arthur Morgan è possibile vedere anche tanti altri personaggi amati diventare non-morti, come John Marston e Dutch van der Linde in quello che appare un concept inquietante ma allo stesso tempo proprio per questo motivo molto affascinante.

Si tratta sicuramente di un lavoro impressionante, che sfortunatamente non sembra essere mai destinato a vedere la luce in veste ufficiale: potete osservare voi stessi il trailer realizzato dal fan qui di seguito.

Molti fan hanno inevitabilmente commentato tutto il loro disappunto nell’aver dovuto accettare che Undead Nightmare 2 molto probabilmente non sarà mai creato, costringendo la community a doversi “accontentare” dei lavori realizzati da altri talentuosi utenti.

Vedremo se in futuro gli sviluppatori cambieranno idea al riguardo: per il momento, non possiamo che apprezzare il trailer realizzato dall’utente e immaginare cosa avremmo potuto davvero vedere in un nuovo inquietante DLC per Red Dead Redemption 2.

Sembra ormai una tradizione consolidata la celebrazione di questo contenuto aggiuntivo dopo ogni festa di Halloween: anche l’anno scorso qualcuno aveva provato a immaginare un’ulteriore creazione del DLC.

Attualmente i giocatori alla ricerca di nuovi contenuti non possono che affidarsi al lavoro dei fan, che proprio nelle scorse ore hanno rilasciato un nuovo update che migliora una feature specifica.