On Your Tail | Recensione - Vacanze all'italiana

Se invece state già contando sul calendario quanti giorni mancano fino alla prossima estate, potreste voler ingannare l'attesa con una nuova produzione videoludica tutta italiana, pensata proprio per chi desidera rilassarsi sotto al sole in atmosfere di altri tempi.

On Your Tail è infatti la nuova produzione di Memorable Games — prima conosciuti come MixedBag — che ci farà vivere una vacanza nell'affascinante Borgo Marina, cittadina immaginaria della Liguria che sembra provenire direttamente da una cartolina di qualche anno fa.

Dopo averlo già visto all'opera recentemente durante la Milan Games Week 2024, abbiamo potuto giocarlo approfonditamente su PC in vista del lancio previsto proprio nella giornata odierna, con la versione Switch che dovrebbe invece arrivare solo il prossimo febbraio.

Vediamo dunque cosa possiamo aspettarci da questa vera e propria vacanza all'italiana.

Benvenuti a Borgo Marina

La nostra avventura inizia nei panni di Diana Caproni, una giovane scrittrice in erba che dopo essersi vista rifiutare la pubblicazione del suo ultimo racconto decide di staccare la spina per un po', lasciando Torino e andando in vacanza.

Dopo aver guardato con attenzione le cartoline lasciate dalla cara nonna — e a tal proposito, non poteva mancare una battuta sul Molise — la sua attenzione si posa su Borgo Marina, un'anonima cittadina che, per qualche curioso motivo, Diana non è mai riuscita a visitare insieme ai suoi genitori.

Il gameplay delle indagini ha saputo sorprenderci per via di una cura per i dettagli da non sottovalutare.

Una volta raggiunto questo luogo che sembra provenire da altri tempi — basti pensare che si usano ancora le Lire — la nostra protagonista si ritrova improvvisamente al centro di un intrigo, dovendo fare i conti con una misteriosa ladra che, pur seminando il caos, sta compiendo furti di poco valore e senza causare almeno apparentemente danni enormi.

La nostra protagonista deciderà di ripagare la generosità della cittadina diventando un'investigatrice: sfruttando la sua misteriosa Cronolente, un congegno simile a una bussola che apparteneva precedentemente alla sua nonna, Diana potrà confrontare in tempo reale le differenze tra il passato e il presente, mettere insieme gli indizi e arrivare alla verità.

Aprendo e chiudendo la cronolente con una visuale in prima persona scopriremo velocemente qualcosa che non quadra, come una bottiglia fuori posto, un tappeto misteriosamente spostato o situazioni ovviamente molto più caotiche.

Dopo aver ottenuto tutte le prove inizierà una fase di ricostruzione mentale in cui cercheremo di far luce sulla vicenda mettendo in ordine i fatti a nostra conoscenza.

Il tutto si svolgerà come se fossimo in un gioco da tavolo, con le pedine raffiguranti i personaggi che prenderanno vita e le nostre "carte indizio" che stabiliranno lo svolgersi degli eventi.

Queste fasi si trasformeranno tendenzialmente in un trial-and-error, dato che potrebbe non risultare sempre intuitivo mettere in ordine i fatti, ma l'aspetto più interessante è che On Your Tail non ci giudicherà per questo se non arrivati alla fine dell'indagine.

Le pedine terranno infatti conto delle nostre decisioni, creando quelli che potremmo definire veri e propri scenari alternativi, che incentiva i giocatori anche a commettere errori per capire come mettere insieme gli indizi.

Alla fine dell'analisi, il gioco ci segnalerà comunque quali carte sono state effettivamente giocate correttamente: segnalazioni che occorrerà memorizzare o appuntare da qualche parte, dato che riprovando la scena non saranno purtroppo segnalate nuovamente.

Nonostante questo piccolo limite — anche se potrebbe essere vista come un'opportunità per improvvisarci noi stessi investigatori — le indagini hanno saputo sorprenderci per via della loro cura per i dettagli: non ci siamo mai stancati di riprovare e cercare le soluzioni corrette proprio per via della varietà delle ricostruzioni, anche e soprattutto quelle errate.

In aggiunta, a volte potrebbero svolgersi anche degli interrogatori, sempre sotto forma di un gioco di carte su un tavolo: mettendo insieme dichiarazioni dei testimoni e i fatti a nostra conoscenza potremo fare loro pressione per spingerli a svelare verità scomode, aiutandoci ad arrivare alla verità.

Un mini-gioco forse meno dettagliato rispetto alle costruzioni mentali, ma che si tratta comunque di una buona alternativa per spezzare al modo giusto il gameplay.

Ma non dovevamo andare in vacanza?

Detta in questo modo, sembrerebbe che On Your Tail ci proponga soltanto indagini e lavoro da fare, ma in realtà questa è soltanto una piccola parte dell'esperienza completa di gioco.

Durante la nostra avventura faremo infatti la conoscenza di numerosi amici con cui potremo divertirci in compagnia, sia con attività ricreative come partite a biglie che cucinando deliziosi piatti.

On Your Tail è una produzione che trasuda passione e che vuole omaggiare davvero la tradizione italiana.

Non mancheranno anche le attività in solitaria, come l'immancabile pesca, gite in barca e perfino lavoretti per racimolare qualche Lira extra, come turni da cameriera o da postina.

La maggior parte di queste attività potrà essere completata sotto forma di mini-gioco, come enigmi o puzzle game vari: alcuni di questi ci hanno divertito particolarmente e si sono rivelati un bel passatempo, mentre altre attività sono sembrate meno riuscite e leggermente frustranti.

Di sicuro non è mancata la varietà e, alla fine, si tratta prevalentemente di gusti personali: se non vi piace una delle attività proposte, potrete semplicemente concentrarvi su un altro dei numerosi hobby offerti.

A meno che non vogliate naturalmente completare tutte le side-quest proposte, molte di queste attività saranno comunque facilmente ignorabili: dato che è la vostra vacanza, sarete voi a scegliere come divertirvi in questa tranquilla cittadina ligure.

Borgo Marina è decisamente accogliente e piacevole da esplorare, anche se inevitabilmente dovrete imparare a conoscerla come le vostre tasche: purtroppo non esiste infatti alcuna opzione per un viaggio rapido, il che ci costringerà a fare spesso avanti e indietro in giro per la mappa per portare a termine le diverse missioni di gioco.

Per i fan italiani si tratta in ogni caso di un'esperienza speciale: non solo l'ambientazione è ricca di dettagli tipici per le abitazioni del nostro Paese, ma anche i personaggi stessi nascondono stereotipi gradevoli e umoristici di tutti i gusti, con una piacevole e sorprendente cura per i dettagli. Inoltre, i testi sono tutti in italiano e di tanto in tanto si può sentire anche qualche parolina nella nostra lingua.

On Your Tail è dunque un gioco con una doppia anima: da un lato potrete scoprire la narrazione e i misteri di Borgo Marina affrontando indagini a tutto tondo, ma dall'altro si trasforma in un piccolo life-simulator che ci restituisce tutta la magia di una cittadina dove chiunque di noi vorrebbe andare in vacanza almeno una volta.

Memorable Games si è chiaramente impegnata per cercare di realizzare quante più attività possibili, con l'obiettivo di trovare qualcosa di adatto a ogni singola categoria di giocatori per il suo On Your Tail.

Il risultato è che la sua natura di life-simulator risulta un pelino meno dettagliata di quanto avremmo potuto apprezzare, non venendo aiutata dalla già citata mancanza di viaggi rapidi che rischia di rendere tutto estremamente ripetitivo molto in fretta.

Cercando il pelo nell'uovo, forse avrebbe potuto giovare una direzione più decisa su alcune attività, ma allo stesso tempo riconosciamo che ciò avrebbe tradito lo spirito dell'opera: lasciare al giocatore la libertà di scegliere come passare le proprie vacanze in totale libertà.

Al netto dei suoi piccoli limiti, stiamo comunque parlando di una produzione che trasuda passione e che vuole omaggiare davvero la tradizione italiana, il tutto con un'avventura leggera, non eccessivamente impegnativa — a parte alcune indagini finali — e adatta a giocatori di ogni età.

On Your Tail si fa apprezzare da subito anche per una direzione artistica decisamente gradevole, non solo per i già citati "giochi da tavola" ma anche per design dei personaggi e dell'intera Borgo Marina.

Una cittadina che, alla fine di un racconto dalla durata di circa 10-11 ore, è destinata a rimanere nei nostri ricordi proprio come per la giovane protagonista.

In attesa che l'estate arrivi per davvero, potrebbe valere sicuramente la pena di prendersi questa piccola vacanza virtuale, pur chiudendo un occhio su alcuni limiti di gioco che purtroppo gli impediscono di eccellere come avrebbe meritato.

Ma le vacanze perfette probabilmente non esistono e, per quanto ci riguarda, siamo comunque felici e soddisfatti di aver potuto scoprire Borgo Marina.