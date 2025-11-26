In un’industria sempre più ossessionata dal concetto di “definitivo”, il ritorno di Tomb Raider: Definitive Edition su Nintendo Switch 2 arriva come una specie di paradosso ambulante. Perché se c’è un brand che ha attraversato più metamorfosi di un villain dei film anni novanta, quello è proprio Tomb Raider.

E questa riedizione, che punta a sfruttare l’hardware rinnovato della nuova console ibrida di Nintendo, sembra volerci ricordare che dieci anni dopo il reboot di Crystal Dynamics il cerchio non si è ancora chiuso.

Si è semplicemente fatto più largo, più complesso, più stratificato. E a tratti più contraddittorio.

Lara è tornata, di nuovo

Del resto, parlare oggi del primo episodio della nuova trilogia di Lara Croft significa inevitabilmente confrontarsi con un’opera che ha segnato un punto di rottura.

Non solo per il personaggio, rigenerato da una origin story che provava a restituirle fragilità, motivazioni e traumi, ma anche per il modello stesso di action adventure, che proprio dal 2013 in avanti avrebbe cavalcato in modo sempre più frenetico quella formula da blockbuster interattivo che molti ancora imitano, pochi dominano e nessuno, forse, riesce davvero a replicare con la stessa naturalezza.

La domanda, quindi, è semplice quanto fastidiosa: aveva davvero bisogno di esistere una Definitive Edition per Switch 2? Oppure siamo davanti all’ennesima operazione di maquillage tecnologico, lesta nel rivendere il passato camuffandolo da novità?

La risposta, come spesso accade, non è binaria. E dipende da quanto si è disposti a riconoscere che sì, questa edizione ha qualcosa da dire, ma lo fa solo quando la console glielo permette davvero.

L’impatto visivo su Switch 2, infatti, è sorprendente in un modo quasi disarmante. Il salto di qualità rispetto alle precedenti incarnazioni portatili suona come un sospiro di sollievo per chi aveva imparato a convivere con compromessi grafici così pesanti da sembrare zavorre.

Qui la risoluzione si assesta su valori finalmente degni di un gioco pensato per sistemi ben più muscolosi, con texture meno impastate, una pulizia generale dell’immagine che restituisce alle ambientazioni dell’Isola di Yamatai tutto il fascino di un mondo ferito, ostile e affascinante.

Certo, non siamo dalle parti delle versioni più prestanti, ma per la prima volta su una piattaforma Nintendo è possibile parlare di un adattamento che non chiede scusa ogni cinque minuti.

Ma è soprattutto nel rapporto tra fluidità e stabilità che Switch 2 mostra di voler giocare una partita diversa rispetto al passato. Per quanto non ci si trovi davanti a un frame rate scolpito nel marmo, l’esperienza rimane sempre coerente, raramente scende sotto la soglia della giocabilità e riesce a sostenere persino le sequenze più convulse senza trasformarsi in un maldestro collage di scatti.

È un risultato non scontato, e che testimonia come l’hardware rinnovato della console sia finalmente capace di reagire con dignità alle richieste di un titolo nato per un’epoca diversa.

Prodotto in caricamento

Il punto, però, è che un aggiornamento estetico non può bastare a nascondere i segni del tempo. Tomb Raider nel 2025 è un gioco ancora pienamente godibile, ma la sua struttura di fondo espone oggi tutti i limiti di un design che negli anni si è normalizzato, trasformandosi da pionieristico a prevedibile.

L’opera mantiene una forza narrativa che sorprende ancora per intensità e coerenza.

Le sequenze, un tempo vanto dell’industria, oggi appaiono più meccaniche e imprecise. I momenti di esplorazione, pur affascinanti, rischiano di ripetersi in un loop che vive soprattutto di suggestioni visive più che di un reale senso di scoperta.

E il sistema di combattimento, pur mantenendo un certo livello di soddisfazione nell’esperienza di gioco, risente inevitabilmente di un’impostazione che oggi appare eccessivamente rigida, quasi ingabbiata in movenze e meccaniche che tradiscono apertamente la sua età.

Questa non è una colpa della versione Switch 2, beninteso. È una conseguenza naturale del tempo, che non perdona nemmeno i titoli che all’epoca sembravano destinati a rimanere eterni. Ed è qui che questa edizione assume quel sapore dolceamaro che solo i ritorni nostalgici sanno portare: da un lato la riscoperta di un’avventura capace di emozionare ancora oggi, dall’altro la consapevolezza che ciò che un tempo sembrava rivoluzionario ora appare come un parente stretto dei modelli che ha contribuito a consacrare.

Eppure, a dispetto di tutto questo, l’opera di Crystal Dynamics mantiene una forza narrativa che sorprende ancora per intensità e coerenza. Il viaggio di una giovane Lara non è mai semplice pretesto per inanellare sparatorie e arrampicate, ma assume fin da subito un peso drammatico che questa versione non fa nulla per snaturare.

Anzi, la maggiore definizione delle espressioni, dei dettagli e dei giochi di luce restituisce all’intero racconto un impatto emotivo che paradossalmente oggi risulta più efficace rispetto ad alcune edizioni precedenti.

Non si tratta solo di vedere meglio le cicatrici sul volto della protagonista, ma di percepire più chiaramente il suo percorso di crescita, la sua trasformazione da ragazza a esploratrice, da vittima a sopravvissuta. Una metamorfosi che, pur all’interno di un linguaggio ludico sempre più standardizzato, conserva una forza simbolica che molti titoli moderni hanno ormai abbandonato in favore di un intrattenimento più immediato, più comodo, più prevedibile.

È proprio questa dialettica tra il vecchio e il nuovo, tra ciò che Tomb Raider era e ciò che oggi rappresenta, a rendere la Definitive Edition per Switch 2 un’esperienza peculiare. Perché non è un semplice “porting” rifinito, ma una sorta di specchio deformante capace di restituire agli appassionati un’immagine inedita del gioco.

Una visione più nitida e allo stesso tempo più crudele, che esalta i pregi della produzione originale ma ne amplifica anche le contraddizioni, i passaggi meno riusciti, la sua tendenza a piegarsi a un ritmo narrativo che oggi sembra quasi timoroso, trattenuto, vincolato a un’idea di spettacolarità che nel frattempo si è evoluta.

Tuttavia, nonostante i limiti ereditati e gli inevitabili scricchiolii di un titolo che ormai appartiene a un'altra generazione, questa edizione ha il merito di offrire la miglior esperienza portatile possibile del gioco. E questo non è un dettaglio da sottovalutare.

Perché per quanto si possa discutere all’infinito sulla saturazione del mercato delle riedizioni, resta il fatto che poter vivere la storia del reboot di Lara Croft senza compromessi significativi, in mobilità, con un comparto tecnico pulito e una fluidità finalmente degna (60 fotogrammi al secondo sia docked che handheld), rappresenta un valore concreto, tangibile, quasi sorprendente.

Quali novità?

La questione vera, semmai, è un’altra: questa Definitive Edition cosa aggiunge realmente alla storia videoludica di Tomb Raider? La risposta, a voler essere intellettualmente onesti, non è particolarmente esaltante. Non aggiunge nuovi contenuti, non riscrive le regole, non prova a reinterpretare un’opera che pure avrebbe potuto giovare di qualche intervento strutturale leggermente più audace. È un lavoro di restauro, non di reinvenzione. E in un mondo che sembra correre verso l’ennesima fase di rinnovamento del brand, questa scelta appare quasi timida.

Ma forse è giusto così. Forse questa riedizione non deve essere letta come un tentativo di competere con i nuovi standard, bensì come un recupero filologico, un modo per ribadire quanto quell’episodio del 2013 fosse cruciale per comprendere la Lara di oggi.

E, in effetti, è difficile negare che l’esperienza funzioni ancora, che l’avventura scorra con il ritmo giusto, che il pathos del racconto riesca a superare le barriere del tempo con una naturalezza disarmante.

Insomma, Tomb Raider: Definitive Edition per Nintendo Switch 2 è la miglior versione portatile mai realizzata del gioco, un adattamento solido, rispettoso e tecnicamente curato. Ma è anche un promemoria inequivocabile di quanto l’industria sia cambiata dal 2013, e di come il reboot di Lara Croft, per quanto fondamentale, oggi sia un’opera figlia del suo tempo. Rimane un’avventura intensa, coinvolgente, narrativamente potente.

Ma è anche un frammento di un videogioco che non esiste più, di un modo di raccontare che è stato assorbito, metabolizzato e superato dal medium stesso. Forse è proprio questo, paradossalmente, a renderla così piacevole.