Aspyr e Crystal Dynamics hanno pubblicato all’improvviso Tomb Raider: Definitive Edition per Nintendo Switch e Switch 2. La nuova versione è quella completa che raccoglie il gioco base del 2013 insieme a tutti i contenuti aggiuntivi, accompagnata da una serie di extra digitali.

La release, avvenuta senza alcun preavviso, ripropone il reboot che ha ridefinito il personaggio di Lara Croft, rendendola un’eroina più vulnerabile, umana e segnata da un percorso di crescita brutale. L’avventura fonde esplorazione, combattimenti, puzzle ambientali e quick time event. Oltre al gioco principale, il pacchetto comprende i DLC originali, il fumetto Tomb Raider: The Beginning, un mini artbook digitale e il documentario Final Hours of Tomb Raider.

Il titolo è già disponibile sul Nintendo eShop al prezzo indicativo di 20 euro/dollari, una cifra studiata per raggiungere sia i nuovi giocatori sia chi desidera rivivere il reboot in mobilità, sfruttando le caratteristiche tecniche di Switch 2. L’edizione dedicata alla nuova console beneficia anche di ottimizzazioni pensate per l’hardware aggiornato.

Nonostante l’interesse della community, l’uscita arriva in un momento delicato per lo studio: nel corso del 2025, Crystal Dynamics ha subito tre diversi round di licenziamenti che hanno ridotto significativamente il team interno. Questa situazione alimenta dubbi sullo sviluppo del prossimo capitolo della serie, che potrebbe non vedere la luce per molto tempo.

A complicare ulteriormente il rapporto con i fan, ci sono anche le recenti polemiche riguardo alla Limited Run Tomb Raider 1-3 Remastered Collector’s Edition: molte statue incluse nel bundle sono risultate di qualità inferiore rispetto alle immagini promozionali, generando proteste e richieste di chiarimento.

In definitiva, questo shadow drop riporta l’attenzione su uno dei capitoli più importanti della rinascita moderna di Lara Croft. Una bella sorpresa per i possessori di Switch e Switch 2, anche se il futuro della saga rimane avvolto nelle incertezze di una produzione in difficoltà.