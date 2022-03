Questa sedia gaming Trust comoda e resistente è ora in super offerta su Amazon! Sconto del 25%!

Anche oggi, mercoledì 2 marzo 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alla sedia Trust Gaming GXT 708B Resto, che attualmente potete portarvi a casa a soli 187,99€, rispetto agli usuali 249,99€ di listino, per un risparmio reale di 62€.

La sedia Trust Gaming GXT 708B Resto è ideale per passare tante ore davanti al monitor senza accusare alcuna stanchezza. Presenta un meccanismo di sollevamento a gas di classe 4, permettendo di regolare l’altezza del sedile da 47 a 54,5 cm e sostenere un peso fino a 150 Kg.

La sedia Trust Gaming GXT 708B Resto è dotata di un sedile inclinabile con possibilità di blocco per aumentare il comfort, ad esempio inclinandolo indietro per un corretto allineamento della spina dorsale o in avanti per ridurre la pressione sulle gambe.

La sedia Trust Gaming GXT 708B Resto è totalmente girevole a 360° e offre un struttura di base in metallo solida e robusta in grado di resistere alla prova del tempo, oltre a essere corredata da due cuscini rimovibili e regolabili per una comodità ottimale.

Si tratta di un’occasione imperdibile per ottenere un’ottima sedia gaming risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Altri articoli scontati su Amazon

Altre offerte Amazon