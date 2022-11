Qualcuno ha reso Persona 5 un gioco più “psicopatico”, con una mod

Persona 5 è un titolo che molti giocatori hanno amato anche per i suoi personaggi e per il suo stile, ma qualcuno l’ha voluto modificare.

Il titolo di Atlus è anche uscito su molte più piattaforme rispetto a quelle originali, anche su Nintendo Switch tramite Amazon, proprio per la sua popolarità.

Una versione che si è rivelata ottima, come vi abbiamo raccontato nella nostra ultima recensione.

E mentre i fan stanno attendendo con ansia l’annuncio di Persona 6, c’è chi inganna il tempo creando delle mod folli.

Secondo voi Patrick Bateman, personaggio protagonista di American Psycho, non c’entra niente con Persona 5? Non è quello che ha pensato un fan.

Come riporta The Gamer, c’è chi ha pensato che l’omonimo psicopatico fosse perfetto nella storia dei Phantom Thieves.

C’è da dire che il lavoro fatto dal modder è encomiabile, come potete vedere nel tweet qui sotto.

Patrick Bateman over Joker mod is released!

Puts Patrick Bateman over all Joker model, now you can be a true American Pyscho. You can also yell at people about It's Hip to be Square or something idk https://t.co/0LOA4HZJZU pic.twitter.com/qoqSBsfnwm

— A Mudkip (@REALMadMax1960) November 15, 2022