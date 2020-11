PS5 “spedite oggi” da Amazon Italia, ma occhio alla data

Amazon Italia ha dato il via alle spedizioni di PS5 su tutto il territorio nazionale, in tempo per la consegna prevista per domani 19 novembre, giorno del lancio della console in Europa.

La notizia non è troppo sorprendente visto che il day one di PlayStation 5 si celebra appunto domani ma, considerando la difficile reperibilità della console e le ansie comprensibilmente collegate, siamo certi che una conferma non vi spiacerà affatto.

Tuttavia, dobbiamo precisare che la notifica dello “Spedito oggi” da Amazon Italia non implica necessariamente che la vostra PS5 sarà a destinazione domani.

Come comunicato questa settimana a mezzo email, evidentemente in previsione di una mossa simile che avrebbe potuto alimentare false speranze, le console la cui consegna era calendarizzata per lunedì 23 saranno consegnate in quella stessa data e non hanno subito anticipi.

Nella vostra pagina degli ordini su Amazon, potete vedere come agli aggiornamenti sotto la voce “Spedito oggi” si parli in realtà di “Consegna programmata”.

Il tracking fornito sottolinea infatti come la spedizione non sia davvero partita ma sia stata programmata per un arrivo nella sua data pronosticata in origine.

Uno step dovuto, al quale è stato associato il prelievo dal vostro metodo di pagamento prestabilito dell’intero importo, €499 per la versione con disco e €399 per quella solo digitale.

La situazione è dunque simile a quella registrata presso altri rivenditori come MediaWorld e Unieuro, ma non ci sono possibilità concrete che la vostra PS5 arrivi a destinazione prima della data indicata una volta effettuato l’ordine.

La buona notizia è che altre console saranno messe in vendita domani 19 novembre su Amazon Italia, sebbene non sia chiaro in quante unità e per quale data di consegna.