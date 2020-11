PS5 è quasi qui, e Marvel’s Spider-Man Miles Morales svolazza nel trailer di lancio

Siamo ormai prossimi al lancio di PS5, che sarà disponibile a partire dal prossimo 12 e 19 novembre a seconda del territorio.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales sarà uno dei giochi di lancio, insieme tra gli altri al Demon’s Souls visto e rivisto nell’ultimo State of Play.

Così, Sony ha pensato bene di pubblicare un trailer di lancio per il titolo, in arrivo non solo su PlayStation 5, è bene precisarlo, ma anche su PS4.

Eccolo:

Il trailer di lancio include uno sguardo alla nuova casa di Miles nell’East Harlem e alle minacce che dovrà affrontare non appena diventerà l’Uomo Ragno.

«Potreste notare il vostro primo sguardo ad alcuni personaggi che non abbiamo ancora mostrato in movimento», si legge su PlayStation Blog.

«Altre nuove informazioni arriveranno questa settimana», recita lo stesso post, inoltre, per cui aspettiamoci sorprese prossimamente.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales è in uscita contestualmente a PS5 ed includerà sulla console next-gen anche un remaster del gioco originale.