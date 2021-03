Project Triangle Strategy, il nuovo Octopath Traveler, durerà parecchio

Quando, durante il più recente Nintendo Direct, abbiamo assistito all’annuncio di Project Triangle Strategy, il collegamento per gli appassionati di Octopath Traveler è stato piuttosto facile da fare. Il nuovo esponente della tecnologia HD-2D di Square Enix, questa volta, strizzerà l’occhio più a Fire Emblem e a Final Fantasy Tactics che al grande classico Final Fantasy VI. Cosa sappiamo, invece, della longevità?

La risposta arriva da Tomoya Asano, producer del gioco, che ha risposto ad alcune domande durante una sessione di Q&A presso Game Live Japan. Come tradotto dai colleghi di Nintendo Everything, lo sviluppatore ha anticipato che possiamo aspettarci diverse diramazioni narrative, con una durata importante.

Nelle sue parole:

Stiamo pianificando epiloghi molteplici. Per quanto riguarda il tempo di gioco in sé, è ancora fluttuante, puntiamo a raggiungere le cinquanta ore – anche se non sempre le cose vanno proprio così.

La demo di Project Triangle Strategy, ora su Switch

L’intento del team, insomma, è quello di proporre un gioco che possa offrire un’esperienza intorno alla cinquantina di ore, anche se rimane da capire se con questo obiettivo si intenda anche il tempo necessario a giocare le possibili diverse diramazioni, o quello di una campagna singola in cui compirete una sola volta le vostre scelte.

Quando ci saranno novità su Project Triangle Strategy?

Viene lecito domandarsi, allora, quando sapremo qualcosa di più su Project Triangle Strategy. Anche in questo caso, la risposta ci arriva direttamente da Asano, che pur non sbilanciandosi lascia intendere che l’attesa non sarà estremamente lunga.

Come dichiarato dal producer, «quando potete aspettarvi delle novità in merito? Speriamo prima che faccia freddo!». Vedremo, quindi, se nel corso del prossimo autunno arriveranno degli aggiornamenti significativi.

Project Triangle Strategy avrà tinte fortemente fantapolitiche

Per il momento vi ricordiamo che il gioco è atteso su Nintendo Switch per il 2022. Tuttavia, potete accedere a Nintendo eShop per scaricare una demo gratuita: la abbiamo provata per raccontarvi le nostre impressioni a caldo e le citazioni evidente dell’ambiziosa nuova opera in due dimensioni di casa Square Enix.

Octopath Traveler, uscito originariamente su Switch nel 2018 e in seguito su PC, è ora disponibile anche su Xbox Game Pass. Il JRPG omaggia i grandi classici del genere, proponendo un sistema di combattimento a turni e otto protagonisti tra cui scegliere, ciascuno con la propria storia e con una centralità nel party determinata dall’utente.