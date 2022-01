Prenota Total War Warhammer III a un prezzo imperdibile! 21% di sconto!

Se state attendendo il terzo attesissimo capitolo della serie Total War: Warhammer, oggi vi proponiamo un’offerta che sicuramente catturerà la vostra attenzione! Infatti, attualmente lo store online Fanatical offre la possibilità di prenotare Total War Warhammer III a un prezzo incredibile!

Total War: Warhammer III è il punto conclusivo di una trilogia e la sua componente narrativa ha il duro compito di unire in modo coerente e di dare una spiegazione alle vicende iniziate con il primo capitolo.

Tutte e otto le fazioni presenti in Total War: Warhammer III hanno un interesse differente verso la mitologica creatura, ovviamente gli abitanti del Kislev vogliono liberare il mastodontico orso, le potenze del Grand Cathay sfrutterebbero i suoi poteri per riportare l’equilibrio nel loro regno e, semplicemente, le tribù degli Ogre ne farebbero un bello stufato per saziare il loro appetito senza fine.

Queste motivazioni sono alla base della campagna principale che, accanto alla struttura sandbox e più libera, avrà anche un focus sullo sviluppo della storia, che andrà dipanandosi missione dopo missione e che porterà i protagonisti di questa avventura ad esplorare i regni del Chaos, delle regioni ultraterrene slegate dai concetti di spazio e di tempo.

Solitamente Total War: Warhammer III viene proposto a 59,99€, ma ora potete prenotarlo a soli 47,39€, usufruendo di un consistente sconto del 21%. Niente male per un titolo non ancora disponibile sul commercio. E non è tutto! Qualsiasi ordine effettuato sino al prossimo 7 febbraio potrà ottenere un coupon o gioco gratuito come parte delle attuali offerte inerenti al capodanno lunare e un voucher per uno sconto del 5% sul successivo ordine.

Ricordiamo che il debutto sul mercato di Total War: Warhammer III è atteso per il 17 febbraio 2022. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One.

