I migliori portatili da gaming in offerta su Amazon

Aggiornamento 17 settembre: abbiamo aggiornato la notizia segnalando ulteriori offerte sui migliori portatili da gaming.

Non esistono solamente le console: sono tantissimi i videogiocatori che si divertono a vivere le loro esperienze da gaming direttamente su PC – a patto di averne uno abbastanza potente. Molti appassionati optano per una soluzione desktop, pre-assemblata o no, ma negli ultimi anni hanno trovato sempre maggior diffusione i portatili da gaming. Questi laptop mettono insieme delle componenti hardware ricercate e all’avanguardia e un design che consente sia di poter portare il computer con voi, sia di dissipare efficacemente il calore.

Se, quindi, siete tra coloro che hanno deciso di tuffarsi nel gaming su PC attraverso un portatile, o se semplicemente volete sostituire quello già in vostro possesso, vi segnaliamo alcuni dei migliori portatili per videogiocare che potete trovare a prezzo scontato su Amazon – rivenditore che abbiamo scelto per la sua affidabilità anche nell’assistenza post-vendita.

Una eccellente proposta da gaming è ad esempio quella del portatile MSI GF65, che si presenta con un monitor da 15,6″ a 120 Hz: sotto la scocca, il computer vanta un performante processore Intel i5 9300H, a cui affianca 8 GB di RAM. Ottima anche la scheda video, con il portatile che si affida a una NVIDIA RTX 2060 da ben 6 GB GDDR6. Il laptop di MSI, oltre alla tastiera retroilluminata, si presenta anche con un’accoppiata tra SSD da 512 GB, particolarmente capiente. Il prezzo in promozione è di 1.249€, con sconto di 100€ sui 1.349€ di listino.

Da tenere d’occhio anche la promozione su ASUS ROG Strix G15, che vi consente di risparmiare su un notebook da gaming animato da un ottimo Intel Core i7-10750H, mentre i giochi sono resi realtà dalla GPU NVIDIA GTX 1650 Ti con 4 GB di memoria VRAM GDDR5. Il sistema è anche supportato da 16 GB di RAM DDR4 e, con un ottimo rapporto qualità prezzo, punto tutto sulla velocità grazie a un SSD PCIe da 512 GB. Il tutto, confezionato in un corpo che vanta un sistema audio che mette in risalto bassi e dialoghi e un monitor da 15,6″ a 144Hz Anti-Glare, ideale anche per le esperienze con i frame rate più alti.

