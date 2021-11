Pokémon Diamante e Perla già scontati su Amazon! Acquistateli subito!

Se stavate attendendo una buona offerta per acquistare i nuovissimi Pokémon Diamante Lucente o Pokémon Perla Splendente, potete già smettere di aspettare! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte del Black Friday 2021, offre la possibilità di avere entrambi i titoli a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Pokémon Diamante Lucente o Pokémon Perla Splendente sono dei remake degli originali Pokémon Perla e Pokémon Diamante, realizzati da ILCA. I due titoli sono stati riprodotti fedelmente con dei colori ravvivati e brillanti per Nintendo Switch, mantenendo le proporzioni delle città e dei percorsi, così che gli appassionati potranno riconoscere luoghi a loro familiari. I pokémon starter saranno Turtwig, Chimchar e Piplup.

In una nota ufficiale, è stato affermato che «Pokémon Perla Splendente e Pokémon Diamante Lucente consentono ai fan di vivere le storie originali e le feature di Pokémon Diamante e Pokémon Perla in un modo rinnovato. I giochi originali sono stati ricreati in modo fedele e vivacemente rivitalizzati per Nintendo Switch. Il senso di dimensioni delle città e dei percorsi è stato fedelmente preservato e i fan che hanno giocato i giochi originali riconosceranno molti luoghi familiari. Questi giochi sono stati aggiornati con delle novità facili da capire e rivolte ai giocatori che avete visto nelle uscite recenti della saga videoludica Pokémon, in aggiunta a delle scene di battaglia ravvicinate e personali.»

Solitamente Pokémon Diamante Lucente o Pokémon Perla Splendente vengono proposti a 59,99€, ma oggi potete portarveli a casa a soli 49,98€, con uno sconto del 17%, pari a un risparmio reale di oltre 10€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare dei titoli nuovissimi per Nintendo Switch risparmiando sul suo prezzo di acquisto usuale.

