PlayStation Studios: Sony prepara nuove acquisizioni per le esclusive PS5

Sony non ha mai mancato di dimostrare di credere fortemente nelle produzioni first-party come mezzo d’attrattiva per l’acquisto delle sue console: alcuni titoli, come The Last of Us – Part II o God of War, sono indubbiamente tra i migliori dell’intera libreria di PS4, e sono prodotti da alcuni degli studi interni della compagina – rispettivamente Naughty Dog e Sony Santa Monica.

Di recente, abbiamo così assistito alla messa in piedi dell’etichetta PlayStation Studios, che vuole identificare proprio le opere realizzate “in casa” dagli studi di proprietà di Sony. Studi che, apprendiamo, in futuro aumenteranno di numero, dal momento che il gigante giapponese dell’elettronica si sta preparando a nuove acquisizioni.

PlayStation 5

Nel corso del recente report finanziario, infatti, la casa nipponica fa riferimento all’intenzione di continuare a investire – e acquisire – per ampliare il ventaglio della sua offerta first-party.

Come leggiamo:

Sony Interactive Entertainment (SIE) continua a investire, o acquisire, su studi con abbondante creatività e tecnologie all’avanguardia, per costruire i Worldwide Studios (WWS), un’associazione first-party di studi di produzione.

Il documento cita poi le recenti acquisizioni, come quella di Insomniac Games ad agosto 2020 – attualmente al lavoro su Ratchet & Clank: Rift Apart e su Spider-Man: Miles Morales.

Leggiamo anche che:

Al 14 maggio 2020, WWS è proprietaria di 14 studi che sono diventati uno dei più grandi network di sviluppatori al mondo. Con serie di successo come The Last of Us, God of War e Uncharted, si tratta di un motore forte per la produzione di proprietà intellettuali.

Aspettiamoci quindi che Sony, che ha già acquisito anche Media Molecule (2010) e Sucker Punch (2011), tra gli altri, voglia ampliare ulteriormente il numero di frecce al suo arco in vista della next-gen.

A proposito di next-gen, vi ricordiamo che nei giorni scorsi importanti voci dagli addetti ai lavori britannici potrebbero aver svelato la settimana di lancio di PlayStation 5, attesa a novembre come Xbox Series X.