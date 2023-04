PlayStation Plus dirà addio a 4 giochi gratis in più a maggio

L’aggiornamento del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium del mese di aprile è arrivato, ma a quanto pare dal prossimo mese ci sarà da dire addio a un numero di giochi più alto del previsto.

I piani d’iscrizione più elevati di PS Plus (trovate gift card dedicate su Amazon) consentono di accedere a un catalogo in continuo aggiornamento di giochi scaricabili, che però sono accompagnati da altri che abbandonano il servizio.

Se quindi PlayStation Plus accoglie spesso tanti giochi gratis, a maggio era stato confermato che se ne andranno ben 32 titoli tra cui nomi molto importanti.

Purtroppo, come comunicato anche da TrueTrophies, sembra proprio che i giochi che abbandoneranno il servizio saranno 4 in più rispetto a quanto precedentemente comunicato.

Sony ha aggiunto anche Injustice 2, Lego Harry Potter Collection, Batman Return to Arkham City e Batman Return to Arkham Asylum all’elenco dei giochi PS Plus Extra e Premium che diranno addio al servizio a maggio 2023.

L’elenco completo arriva così a 35 giochi che lasceranno PS Plus il 16 maggio 2023 (37 se si includono i “doppi” di Marvel’s Spider-Man e Tour de France 2021). Questi dati sono stati resi noti attraverso il PS Store e sono quindi da considerarsi ufficiali.

Poco sotto, la lista completa degli “addii” previsti per il prossimo mese:

Giochi che abbandoneranno PS Plus a maggio 2023

Nuovi:

Lego Harry Potter Collection

Injustice 2

Batman Return to Arkham Asylum

Batman Return to Arkham City

Vecchi:

Marvel’s Spider-Man

Flatout 4 Total Insanity

Deadlight Directors Cut

Homefront The Revolution

Mighty No 9

Red Faction Guerilla Remastered

Shenmue III

This War of Mine The Little Ones

Metro Last Light Redux

Metro 2033 Redux

Kingdom Come Deliverance

Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy

Left Alive

Star Ocean First Departure R

Balan Wonderland

NBA 2K Playgrounds 2

Resident Evil

How to Survive Storm Warning Edition

Pixel Piracy

Last Day of June

Virginia

Dreamfall Chapters

The Isle of Man Ride on the Edge 2

MX vs ATV All Out

Tour De France 2021

Graveyard Keeper

Kona

Relicta

Windbound

Chronos Before the Ashes

Pathfinder Kingmaker

Restando in tema, da pochi giorni tutti i fan abbonati si possono divertire con ben 16 nuovi giochi gratis da scaricare: leggi la lista completa.

Ma non solo: se siete iscritti all’abbonamento Premium, vi ricordiamo che le sorprese non sono ancora finite qui, visto che in contemporanea con il lancio al day-one è stata infatti resa disponibile una nuova demo esclusiva gratuita.