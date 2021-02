PlayStation ha davvero influito nella lotta al cambiamento climatico

Come marchio noto in tutto il mondo, PlayStation ha grandi responsabilità agli occhi del pubblico (oltre a creare ottimi videogiochi, si intende).

In un anno diverso da qualsiasi altro – complice l’emergenza pandemica che continua a tormentare la popolazione mondiale – console come PlayStation 5 e PlayStation 4 hanno permesso a molti giocatori di “resistere” durante il lockdown. A quanto pare, però, la compagnia non è rimasta con le mani in mano anche per quanto riguarda le emissioni di carbonio.

Un'immagine di Horizon: Zero Dawn.

Con PS4, Sony si è impegnata a raggiungere obiettivi di efficienza energetica che, si augura, possano tradursi in circa 30 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio in meno entro il 2030. Con PS5, il colosso nipponico si è prefissato obiettivi del tutto simili, includendo tra le altre cose un profilo a basso consumo energetico nelle impostazioni di alimentazione del sistema di nuova generazione.

Tuttavia, Sony non si è fermata qui: sempre nel 2020 ha infatti collaborato con il Programma ambientale delle Nazioni Unite per creare un’esperienza educativa di realtà virtuale all’interno di Dreams (l’editor di giochi disponibile su PS4), che spiegasse l’importanza della raccolta di rifiuti in mare, in collaborazione con l’ente benefico neozelandese Sustainable Coastlines.

Sony parteciperà anche all’imminente Green Game Jam 2021, dove creerà un software di facile utilizzo per dimostrare l’importanza del supporto dell’ambiente.

«L’anno scorso è stato un anno di sfide, avversità e una prova della nostra resilienza», ha spiegato Sam Barratt dell’UNEP. «La crisi climatica richiede l’attenzione di tutti e il nostro impegno comune – e l’industria dei giochi ha gli strumenti giusti per gestirla: urgenza, creatività e ispirazione. Nel 2021 continueremo a esplorare come possiamo implementare tutto questo e supportare il settore a giocare per il pianeta».

Insomma, la speranza è che anche i giocatori di tutto il mondo prendano il buon esempio, rispettando un pianeta che – ora più che mai – sembra soffrire e impoverirsi giorno dopo giorno.

PlayStation 5 è disponibile sul mercato dallo scorso novembre. Se volete scoprire tutte le sue caratteristiche, potete schiarirvi le idee nell’articolo che trovate a questo link.