Parasite Eve Remake non esce? I fan se lo creano da soli

Tra le saghe abbandonate di Square Enix, una di quelle che meriterebbe sicuramente un rilancio di qualche tipo è senza dubbio quella di Parasite Eve.

Senza nulla togliere all’importanza di rifacimenti come Final Fantasy VII Remake Intergrade (che trovate suAmazon), sarebbe ora che Aya Brea torni in un remake o una remastered dei capitoli del passato.

Nel lontano 2018, Square Enix aveva registrato il marchio di Parasite Eve relativamente al territorio europeo, notizia che purtroppo non ha dato i frutti sperati.

Senza contare che anche nel 2020 Yoshinori Kitase aveva espresso il desiderio di vedere – prima o poi – un rifacimento delle avventure di Aya. Nell’attesa, qualcuno ha di recente deciso di realizzare un fan remake del primo capitolo.

Il bravo Aeon Zohar ha infatti dato vita a un rifacimento della celebre sequenza del teatro dell’opera vista nell’introduzione del primo Parasite Eve, uscito sulla PlayStation originale.

Il filmato mostra come potrebbe apparire la storica intro con grafica aggiornata, nonostante la perfezione sia ovviamente lontana trattandosi di un piccolo omaggio fanmade, e nulla più.

Poco sotto trovate il video in questione, acclamato nei commenti dai vari utenti entusiasti che chiedono a gran voce un remake ufficiale (n.d.R., alla fine del filmato c’è un secondo omaggio che i nostalgici gradiranno).

Il primo capitolo del franchise di action RPG è stato lanciato per la prima PlayStation nel 1998, sebbene non sia mai arrivato ufficialmente in Europa.

Il sequel, Parasite Eve II, è sbarcato sulla stessa piattaforma nel 1999, mentre il terzo episodio, intitolato The 3rd Birthday, è stato pubblicato per PSP nel 2010, chiudendo la serie sino ad ora.

Sempre parlando di grandi classici, avete visto che mesi fa si è prodigato nella realizzazione di un fan remake di Final Fantasy IX davvero bellissimo da vedere?