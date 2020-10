Oltre il 40% di sconto sulle nuove offerte Instant Gaming!

Il popolare store digitale Instant Gaming ha lanciato un’interessante promozione che vi permette di acquistare diversi giochi a prezzo scontato.

Se volte trascorrere un Halloween all’insegna del terrore, potreste essere interessati a The Dark Pictures Anthology: Little Hope, secondo capitolo dell’antologia di giochi horror indipendenti tra loro iniziata con Man Of Medan. Nel titolo, quattro studenti del college e il loro professore si ritrovano isolati nella città abbandonata di Little Hope. Intrappolati in una nebbia impenetrabile, dovranno fuggire da agghiaccianti visioni del passato e scoprire quale forza malvagia muove le apparizioni, prima che le loro anime vengano trascinate una a una all’inferno. Ricordiamo che nel gioco si potrà giocare insieme a un amico online, grazie alla modalità Storia Condivisa. In alternativa, potrete divertirvi con cinque giocatori in modalità Serata al cinema.

Piuttosto accattivante anche l’abbonamento di 12 mesi a Playstation Plus a soli 44,99€. Il servizio Playstation Plus, grazie alla Instant Game Collection rende possibile portare a casa due giochi gratis al mese, che spesso comprendono anche nomi piuttosto importanti. Questi giochi, una volta riscattati, rimangono associati a tempo indeterminato al vostro profilo, sempre disponibili a patto che abbiate ancora un abbonamento attivo.

Sono anche altre le caratteristiche di PS Plus che lo rendono particolarmente osservato: l’abbonamento consente anche di accedere a delle promozioni esclusive in digitale su PlayStation Store e, croce e delizia di chi ama il multiplayer, è indispensabile per giocare online su PS4. Per questa serie di motivi, insomma, i sottoscrittori di PlayStation Plus sono andati crescendo nel corso del tempo, e la caccia al prezzo migliore per portare a casa l’attivazione dell’abbonamento – o il suo rinnovo – è sempre aperta.

Vi lasciamo alla nostra selezione di offerte attualmente disponibili su Instant Gaming.

Offerte Instant Gaming