Il monitor gaming Samsung Odyssey G5 da 27" è in offerta su Amazon a soli 169,90€ rispetto al prezzo originale di 199,90€, con uno sconto del 15% in occasione del Prime Day!

Samsung Odyssey G5, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey G5 rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un'esperienza di gioco immersiva e reattiva. Con una risoluzione QHD 2K (2560x1440), questo monitor offre immagini nitide e dettagliate, con una densità di pixel superiore di 1,7 volte rispetto al Full HD. La curvatura 1000R contribuisce a rendere ogni sessione di gioco ancora più coinvolgente, avvolgendo lo sguardo e migliorando la percezione degli spazi.

Le prestazioni sono tra i punti di forza di questo modello, grazie a una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e a un tempo di risposta di 1 ms (MPRT), elementi essenziali per ottenere immagini fluide e prive di effetti scia, ideali per i titoli più frenetici. Il supporto alla tecnologia AMD FreeSync garantisce inoltre una perfetta sincronizzazione tra monitor e scheda grafica, eliminando problemi di tearing e stuttering per un'esperienza di gioco senza interruzioni.

A completare il quadro troviamo il supporto HDR10, capace di offrire una gamma cromatica più ampia e un contrasto migliorato, mentre le funzionalità Flicker Free e Eye Saver Mode permettono di ridurre l'affaticamento visivo durante le sessioni prolungate.

Attualmente disponibile a soli 169,90€ in occasione del Prime Day, Samsung Odyssey G5 rappresenta un investimento eccellente per chi desidera godere di prestazioni di alto livello senza spendere una fortuna. La combinazione di alta risoluzione, refresh rate elevato e curvatura immersiva lo rende una scelta vincente per chi vuole portare il proprio setup gaming a un nuovo livello.

