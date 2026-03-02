Orange Days PcComponentes: sconti fino al 60% su tecnologia e gaming

Il mese di marzo si accende con una delle campagne più attese dagli appassionati di tecnologia: tornano infatti gli Orange Days di PcComponentes, un evento speciale che propone sconti fino al 60% su un’ampia selezione di prodotti High Tech. Dall’informatica all’intrattenimento, passando per smartphone ed elettrodomestici, la promozione coinvolge alcune delle categorie più richieste, diventando un’occasione ideale per chi sta pensando di aggiornare il proprio setup o rinnovare la tecnologia di casa.

Orange Days PcComponentes, perché approfittarne?

La campagna abbraccia praticamente ogni ambito del mondo tech, con un focus particolare su PC portatili, desktop assemblati, monitor ad alte prestazioni, televisori e prodotti gaming. Il tutto accompagnato da spedizione gratuita a partire da 50 euro, tempi di consegna stimati in 3–5 giorni e resi gratuiti, un pacchetto di servizi che rende l’esperienza d’acquisto ancora più interessante.

Grande attenzione è riservata ai portatili con tastiera italiana, in particolare ai modelli da 13 e 14 pollici, perfetti per chi cerca massima portabilità. Si tratta di soluzioni leggere e compatte, ideali per università e lavoro in mobilità, ma nel catalogo non mancano neppure notebook più potenti pensati per chi desidera giocare oltre che lavorare.

Per chi invece vuole puntare su prestazioni superiori, migliore raffreddamento e maggiore possibilità di upgrade, i PC desktop già assemblati rappresentano un’alternativa particolarmente interessante.

Tra i componenti più ricercati spicca il processore AMD Ryzen 7 9800X3D, una soluzione di fascia alta pensata per offrire performance elevate sia in gaming sia nelle attività più impegnative. Per chi sta costruendo o aggiornando la propria configurazione, risultano molto interessanti anche l’alimentatore Forgeon Bolt 1000W 80+ Gold, completamente modulare e progettato per garantire stabilità ed efficienza, e la scheda madre ASUS TUF Gaming B650M-E, base solida per sistemi moderni e orientati alle prestazioni.

Il comparto monitor è un altro dei protagonisti degli Orange Days, con un’ampia varietà di modelli pensati sia per il lavoro e lo studio sia per il gaming competitivo. Tra le proposte troviamo l’MSI MAG 274CF X24, soluzione curvata ad alto refresh rate ideale per chi cerca fluidità e coinvolgimento, il Gigabyte GS25F2, pensato per chi desidera reattività e colori brillanti, l’AOC Q27B35S3, che punta su una risoluzione più elevata per una maggiore definizione, e l’MSI MAG 274QRFW E20, perfetto per chi vuole unire qualità dell’immagine e frequenze elevate.

Non manca spazio per il mondo console e accessori, con offerte dedicate a PlayStation, Nintendo e a numerosi prodotti gaming pensati per completare o rinnovare la propria postazione. Che si tratti di controller, cuffie o periferiche, gli Orange Days rappresentano un’occasione interessante anche per chi gioca su console oltre che su PC.

Molto ricca anche la sezione TV, con modelli ideali per trasformare il salotto in un vero e proprio cinema domestico o per vivere al meglio eventi sportivi e sessioni di gioco su grande schermo. Tra i marchi disponibili troviamo anche Nilait, brand proprietario di PcComponentes nato con l’obiettivo di offrire smart TV moderne a un prezzo accessibile, mantenendo un ottimo equilibrio tra qualità e costo.

Gli sconti coinvolgono inoltre gli smartphone Apple, sia nuovi sia ricondizionati, con la sezione dedicata ai prodotti rigenerati che include condizioni vantaggiose come reso gratuito entro 30 giorni e garanzia estesa fino a tre anni. Una soluzione interessante per chi vuole entrare nell’ecosistema Apple risparmiando rispetto al nuovo.

Non mancano infine i piccoli elettrodomestici, con un’ampia selezione di prodotti pensati per la cucina e la pulizia della casa. Tra questi spicca il robot aspirapolvere Dreame L40 Ultra, soluzione avanzata dotata di funzioni automatiche e progettata per semplificare la gestione quotidiana degli ambienti domestici.

Gli Orange Days di PcComponentes si confermano quindi come uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per chi ama la tecnologia e vuole rinnovare il proprio ecosistema digitale approfittando di sconti significativi su un catalogo estremamente ampio.

Considerata la portata della campagna e la possibile disponibilità limitata di alcuni prodotti, il consiglio è di dare un’occhiata alle offerte il prima possibile e valutare con attenzione le occasioni più interessanti per le proprie esigenze.

