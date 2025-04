Neon Lights Bundle: 8 giochi cyberpunk a un SUPER PREZZO!

Humble Bundle ha appena lanciato il nuovo ed entusiasmante Neon Lights Bundle, una raccolta imperdibile per tutti gli amanti dei videogiochi cyberpunk, indie e dal forte impatto visivo. Con un’offerta che parte da soli 12,76€, potrete portarvi a casa otto giochi completi ricchi di stile, azione e narrazione coinvolgente. Una proposta ideale per chi desidera ampliare la propria libreria Steam senza svuotare il portafoglio, risparmiando rispetto al prezzo complessivo di oltre 160€.

Vedi offerta su Humble Bundle

Neon Lights Bundle, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle si apre con Ghostrunner, adrenalinico action in prima persona che mescola parkour futuristico e combattimenti letali in un mondo post-apocalittico dominato da neon e acciaio. Accanto a questo titolo troviamo ANNO: Mutationem, un mix innovativo tra RPG e platform 2.5D ambientato in una metropoli cyberpunk dal design mozzafiato.

Il pacchetto include anche Showgunners, un tattico a turni ambientato in un brutale game show televisivo in stile distopico, e Neon Blood, un’avventura narrativa che esplora il divario sociale tra due città cyberpunk con uno stile grafico che richiama le visual novel. A completare l’offerta ci sono RKGK / Rakugaki, un platform 3D vivace e creativo con uno stile artistico unico; Neon Abyss, un frenetico roguelite con infinite possibilità di personalizzazione; Black Future '88, uno sparatutto roguelike 2D ambientato in un futuro alternativo post-nucleare; e The Red Strings Club, una sofisticata esperienza narrativa che riflette sull’etica della tecnologia e del controllo sociale.

Oltre alla qualità dei titoli inclusi, questo bundle di giochi per PC sostiene una causa importante: parte del ricavato sarà devoluto a Xperience Studios, supportando progetti culturali e sociali attraverso l’intrattenimento interattivo. Approfittare del Neon Lights Bundle è anche un modo per contribuire al bene comune, senza rinunciare al divertimento. La compatibilità con Steam Deck dei giochi inclusi rappresenta un ulteriore vantaggio per chi vuole giocare ovunque.

Affrettatevi: questa offerta sarà disponibile solo per un tempo limitato. Non perdete l’occasione di arricchire la vostra collezione con alcuni dei migliori giochi indie in circolazione, a un prezzo straordinariamente conveniente.

