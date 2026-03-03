Sky e Netflix tornano a collaborare, portando direttamente sul vostro schermo il meglio dell’intrattenimento. Con questa nuova sinergia, le serie più amate, film iconici e show esclusivi saranno finalmente raccolti in un unico pacchetto pensato per chi vuole godersi contenuti di alta qualità. La libreria sarà costantemente aggiornata, perfetta per maratone di episodi o per momenti di puro relax.

Offerta Netflix e Sky, perché approfittarne?

L’offerta attuale rende questa esperienza ancora più conveniente: a soli 15,99€ al mese invece dei consueti 29,99€, avrete accesso a 18 mesi di intrattenimento completo. L’attivazione è immediata e semplice, con un costo di soli 19€, così da poter iniziare subito a esplorare tutto ciò che Sky e Netflix hanno da offrire. Un’opzione pensata per chi cerca contenuti premium a un prezzo competitivo e senza complicazioni.

Non sarà più necessario scegliere tra le due piattaforme: grazie a questa combinazione, potrete avere tutto in un unico posto. Dalle nuove serie esclusive ai film di culto, passando per documentari e show imperdibili, ogni momento di svago diventa un’esperienza curata e varia, sempre aggiornata.

Con 15,99€ al mese per 18 mesi e un’attivazione di appena 19€, questa promozione rappresenta un’opportunità da non perdere. Sky e Netflix insieme trasformano le vostre serate in momenti di intrattenimento unico, con serie, film e show di qualità sempre a portata di clic.

