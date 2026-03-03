Chi pensa che gli sconti migliori arrivino solo con il Prime Day si sbaglia! Amazon propone già un’occasione interessante per chi vuole risparmiare senza fretta. Dal 10 al 16 marzo, infatti, la Festa delle Offerte di Primavera mette in vetrina centinaia di migliaia di promozioni che coprono praticamente ogni categoria: tecnologia, prodotti per la casa, cura della persona e giardinaggio. Secondo un sondaggio HarrisX, il 94% degli italiani considera le offerte un elemento chiave negli acquisti online, mentre quasi 8 su 10 cercano spedizioni rapide, preferibilmente entro il giorno stesso o il successivo.

Perché vale la pena muoversi adesso

Gli eventi più noti come Prime Day o Black Friday attirano grande attenzione, ma anche molta concorrenza. Le offerte primaverili, invece, permettono di pianificare gli acquisti in modo più strategico e senza stress. Dalla riorganizzazione della casa al rinnovo di piccoli elettrodomestici o prodotti per la cura personale, c’è tempo per scegliere con calma. Tra i marchi presenti ci sono De'Longhi, Philips, Oral-B, Rowenta, Pampers, Collistar e Foppapedretti: prodotti concreti per la vita di tutti i giorni, non solo gadget.

Offerte in anticipo: iniziare a risparmiare prima

Per chi vuole fare shopping intelligente prima dell’inizio ufficiale dell’evento:

Sconti fino al 25% sui prodotti “by Amazon” per l’uso quotidiano.

Promozioni su Amazon Fresh, con risparmi fino al 20% nelle zone servite.

20€ di sconto su ordini in zone coperte da Cortilia e Sole365.

Prezzi ridotti su dispositivi smart home come Amazon Echo, Kindle, sistemi Ring, videocamere Blink e router Eero.

Extra 10% su selezioni di Amazon Seconda Mano, per prodotti restituiti e rimessi in vendita.

Shopping più intelligente con l’aiuto della tecnologia

Amazon mette a disposizione strumenti pensati per evitare acquisti impulsivi e trovare esattamente ciò che serve. Con l’assistente virtuale Rufus si possono ottenere suggerimenti personalizzati: per esempio, le migliori offerte per scarpe da corsa o prodotti per pelle sensibile. Amazon Lens permette invece di cercare un articolo semplicemente scattando una foto o salvando uno screenshot, così da confrontare subito il prezzo online.

Per i membri Prime, le consegne rapide restano un vantaggio fondamentale, con opzioni che includono ritiro presso Amazon Locker o Amazon Counter e la programmazione tramite “Il Mio Giorno Amazon”. Anche le modalità di pagamento sono flessibili: carta, addebito diretto, contanti in punti autorizzati, rate, buoni regalo e BANCOMAT Pay.

