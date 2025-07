La Soundcore Select 4 Go è disponibile su Amazon con uno sconto del 9% a 19,99€ anziché 21,99€ grazie al Prime Day.

Offerta riservata solo agli abbonati Amazon Prime

Speaker Soundcore Select 4 Go, chi dovrebbe acquistarlo?

Soundcore Select 4 Go è la scelta ideale per gli amanti delle attività all'aperto e per chi cerca un compagno musicale affidabile in ogni situazione. Perfetta per escursionisti, ciclisti e appassionati di sport acquatici, questa cassa Bluetooth portatile vi accompagnerà nelle vostre avventure grazie alla certificazione IP67 e alla tecnologia galleggiante. Con 20 ore di autonomia, soddisfa le esigenze di chi trascorre intere giornate fuori casa senza possibilità di ricarica.

Anche per l'uso domestico quotidiano, la Select 4 Go si rivela estremamente versatile. È l'accessorio perfetto per chi ama ascoltare musica sotto la doccia, durante le pulizie di casa o per animare piccole riunioni con amici. Il design ultra portatile con cinturino la rende comoda da trasportare ovunque, mentre la possibilità di collegare due altoparlanti in modalità stereo offre un'esperienza audio superiore per chi desidera un suono più avvolgente senza spendere cifre eccessive.

Iscriviti ad Amazon Prime

A soli 19,99€ per il Prime Day, Soundcore Select 4 Go rappresenta un'occasione imperdibile per chi cerca una cassa Bluetooth affidabile e versatile. La combinazione di resistenza, lunga autonomia e qualità audio eccellente la rende ideale per ogni situazione, dalle escursioni alle giornate in spiaggia. Il design ultraleggero con cinturino e la capacità di galleggiare la rendono la compagna perfetta per le vostre avventure.

Vedi offerta su Amazon