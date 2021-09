Offerte di settembre Amazon: grandi sconti sui prodotti Philips

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 7 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di prodotto a marchio Philips.

Tra i vari articoli che trovate nella giornata odierna a prezzi imperdibili, vi segnaliamo in modo particolare lo spazzolino elettrico Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9914/57, che solitamente costa 349,99€, ma che oggi potrete potarvi a casa a soli 189,99€.

Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9914/57 utilizza il sistema SmartSensor, che avvisa in caso di pressione eccessiva, monitora e migliora la copertura, aiuta a ridurre l’eccessivo spazzolamento, indica le zone problematiche e i punti trascurati. La tecnologia Sonicare con 62.000 movimenti al minuto rimuove fino a 10 volte di placca in più e migliora le condizioni delle gengive fino a 7 volte di più rispetto ad uno spazzolino manuale.

Lo spazzolino elettrico offre quattro programmi di pulizia: Clean per la pulizia quotidiana, White+ contro macchie superficiali, Deep Clean+ per la pulizia profonda e Gum Care per la cura delle gengive. Scaricando l’app Philips Sonicare sarà possibile sincronizzare Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9914/57 con il vostro smartphone, così da tenere sempre sott’occhio le vostre performance e ricevere utili consigli.

Ottimo anche lo sconto su Philips Grooming Kit Serie 7000, che vi permette di portare a casa un rasoio ideale sia come tagliacapelli che come regolabarba che come rifinitore per eliminare i peli superflui da copro, naso e orecchie. In questo caso Prime Day vi permette di acquistarlo a soli 35,49€, risparmiando il 58% rispetto al costo abituale.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una nostra selezione.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

