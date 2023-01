Offerta imperdibile su Galaxy Watch4: sconto del 52%!

Stavate cercando un nuovo smartwatch per monitorare la vostra salute e i vostri parametri durante le attività sportive? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, tra i tantissimi articoli presenti in offerta sul noto portale e-commerce trovate lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4, che potete ora acquistare a un prezzo imperdibile.

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 offre molte funzionalità avanzate per monitorare la vostra salute e la vostra forma fisica. Con il sensore BioActive, è possibile tenere sotto controllo la composizione corporea, ottenendo informazioni dettagliate sulla percentuale di grasso, le caratteristiche del muscolo scheletrico, l’acqua corporea e altro ancora.

Inoltre, lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 vi consente di restare in contatto con la famiglia e di rendere gli esercizi più divertenti e gratificanti grazie al sistema a sfide con medaglie e punti. Supporta oltre 90 esercizi, conta i passi, controlla le calorie bruciate e sfrutta il GPS per tracciare la vostra routine fisica. Il sensore BioActive misura la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna in tempo reale, e l’elettrocardiogramma vi aiuta a rilevare eventuali anomalie nel battito e nel ritmo cardiaco.

Infine, la funzione Sleep Tracker vi aiuterà a monitorare e analizzare il sonno in modo completo, rilevando anche i livelli di ossigeno nel sangue e il russare. In questo modo, potrete avere una visione olistica del vostro sonno e delle sue influenze sul vostro benessere fisico e mentale.

Solitamente lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 viene proposto a 269€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 129€, pari a uno sconto del 52% e a un risparmio reale di 140€. Si tratta dell’occasione perfetta per avere un ottimo smartwatch a un prezzo eccezionale.

