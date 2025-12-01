Il mondo dei fan remake in Unreal Engine 5 si arricchisce di una nuova, affascinante interpretazione di uno dei capolavori Nintendo più amati di sempre.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time torna a far parlare di sé grazie a una ricostruzione della fortezza Gerudo che abbandona il realismo fotorealistico per abbracciare uno stile cartoon che strizza l'occhio alle atmosfere di Prince of Persia.

Il progetto, firmato da RwanLink e pubblicato su YouTube, rappresenta tre mesi di lavoro dedicato esclusivamente alla creazione di un portfolio artistico, ma il risultato finale sta già conquistando l'intera community zelda-centrica.

A differenza del celebre remake di CryZENx, che punta su texture ad alta definizione e illuminazione ray-traced per portare Hyrule nell'era next-gen, questa versione della Fortezza Gerudo adotta una direzione artistica completamente differente.

Il video si apre con una sequenza cinematografica che introduce l'ambientazione desertica con toni vibranti e geometrie stilizzate, per poi mostrare alcuni spezzoni di quello che potrebbe essere considerato gameplay, sebbene si tratti principalmente di una demo tecnica non giocabile.

La palette cromatica calda e le linee morbide ricordano le produzioni animate moderne, creando un contrasto stridente con l'estetica poligonale del titolo N64 originale del 1998.

Non si tratta della prima incursione di RwanLink nel reimmaginare Ocarina of Time attraverso filtri artistici alternativi. Nel novembre 2023, lo stesso creatore aveva già pubblicato un teaser che reinterpretava il classico Nintendo in stile Studio Ghibli, suscitando reazioni entusiastiche dalla fanbase internazionale.

Quella versione, con le sue atmosfere oniriche e la resa quasi acquerellata degli ambienti, aveva dimostrato quanto il titolo di Shigeru Miyamoto e Eiji Aonuma si presti a sperimentazioni visuali radicali senza perdere la propria identità.

Quello che emerge da questi progetti paralleli è un panorama sempre più frammentato delle possibili incarnazioni di Ocarina of Time. Attualmente esistono almeno quattro versioni distinte del classico Nintendo: l'originale per N64 e la sua remaster per Nintendo 3DS, il remake fotorealistico di CryZENx in Unreal Engine 5, la versione Studio Ghibli sempre di RwanLink, e ora questa interpretazione cartoon-style.

Ogni approccio offre una prospettiva diversa su come il game design senza tempo di Nintendo possa adattarsi a linguaggi visuali contemporanei, dimostrando la versatilità dell'architettura ludica sottostante.

Purtroppo per gli appassionati che vorrebbero esplorare personalmente questi ambienti ricreati, la demo non è disponibile per il download. RwanLink ha specificato che il progetto è stato realizzato esclusivamente come pezzo da portfolio professionale, probabilmente per attrarre l'attenzione di studi di sviluppo in cerca di artisti 3D specializzati.

Questa scelta, sebbene comprensibile dal punto di vista professionale, rappresenta una delusione per quella fetta di community che avrebbe voluto provare con mano la Fortezza Gerudo rivisitata, magari utilizzando controller e impostazioni personalizzate.