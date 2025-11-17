Il mondo del gaming è in fermento: Nintendo ha ufficialmente dato il via alle riprese del film live-action dedicato a The Legend of Zelda, uno dei franchise più iconici della storia dei videogiochi. L'annuncio arriva accompagnato dalle prime tre immagini dal set, che mostrano per la prima volta in costume Benjamin Evan Ainsworth nei panni di Link e Bo Bragason nel ruolo della principessa Zelda.

Si tratta di un momento storico per l'industria videoludica, che vede sempre più spesso le sue proprietà intellettuali tradotte sul grande schermo dopo decenni di adattamenti fallimentari.

L'attesa per questo progetto cinematografico è altissima nella community, considerando il peso culturale della saga nata nel 1986 su NES. The Legend of Zelda rappresenta non solo una delle serie più longeve di Nintendo, ma anche un pilastro del gaming stesso, con titoli come Ocarina of Time, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom che hanno ridefinito gli standard degli action-adventure e degli open world.

La trasposizione cinematografica rappresenta quindi una sfida enorme: catturare l'essenza di un'esperienza ludica così amata senza tradire le aspettative di milioni di fan in tutto il mondo.

Nintendo ha mantenuto un approccio estremamente cauto negli anni riguardo agli adattamenti cinematografici delle proprie IP, scottata dall'esperienza del disastroso film di Super Mario Bros del 1993. Solo di recente, con il successo clamoroso di The Super Mario Bros. Movie in formato animato nel 2023, la casa di Kyoto ha dimostrato una rinnovata fiducia nel portare i propri personaggi sul grande schermo. La differenza sostanziale con il progetto Zelda risiede nella scelta del live-action anziché dell'animazione, una decisione che aumenta significativamente il rischio ma anche il potenziale impatto culturale.

Il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche con una data di uscita fissata per il 7 maggio 2027, un periodo strategicamente lontano dalle principali release blockbuster estive ma ideale per costruire un solido passaparola.

Resta da vedere come il film gestirà elementi narrativi cruciali per i fan: il silenzio di Link, personaggio tradizionalmente muto nei giochi, la rappresentazione della magia e delle creature di Hyrule, e soprattutto quale timeline o iterazione della leggenda verrà scelta come base narrativa.