Xbox Game Pass arricchisce il proprio catalogo con quattro nuovi titoli disponibili da oggi, 9 dicembre, confermandosi ancora una volta come uno dei servizi in abbonamento più competitivi del panorama videoludico.

La selezione odierna spazia dai roguelike ai party game multiplayer, passando per esperienze indie peculiari che dimostrano la varietà dell'offerta Microsoft.

Tre dei quattro giochi sono accessibili sia su console Xbox Series X|S che su PC tramite cloud gaming, mentre uno rimane un'esclusiva per la piattaforma Windows, garantendo contenuti freschi per diverse tipologie di giocatori.

Il primo titolo a fare il proprio ingresso è A Game About Digging A Hole, disponibile su Series X|S, PC e Cloud per gli abbonati PC Game Pass, Premium e Ultimate. Si tratta di un'esperienza minimalista che ruota attorno a un concept apparentemente semplice ma addictive: scavare una buca nel giardino di una casa appena acquistata.

Il gameplay prevede la raccolta di risorse da vendere per migliorare l'equipaggiamento, con l'aggiunta di un misterioso segreto da scoprire che dovrebbe spingere i giocatori a proseguire nell'esplorazione.

Death Howl rappresenta invece l'unica aggiunta esclusiva PC del drop odierno, rivolta agli abbonati PC Game Pass e Ultimate. Questo deck builder in stile soulslike combina la costruzione strategica del mazzo con l'atmosfera cupa tipica del genere souls, trasportando i giocatori in un mondo spirituale dove affrontare entità sovrannaturali.

La narrativa si concentra sulla storia di una madre in lutto che sfida la morte stessa nel tentativo disperato di riportare in vita il figlio, mescolando meccaniche di gioco profonde con una componente emotiva significativa.

Dome Keeper arriva su console, PC e cloud per gli iscritti a PC Game Pass, Premium e Ultimate, proponendo un ibrido roguelike action-mining che ha già conquistato la community PC. Il titolo richiede ai giocatori di scavare alla ricerca di risorse preziose mentre difendono la propria cupola dalle ondate di mostri alieni.

La gestione del tempo diventa cruciale: bisogna bilanciare l'esplorazione sotterranea per raccogliere materiali e potenziare l'equipaggiamento con la necessità di tornare in superficie prima che la struttura venga distrutta, creando una tensione costante tipica dei migliori roguelike.

Chiude la lineup di oggi Ultimate Sheep Raccoon, disponibile su console, PC e cloud per gli abbonati PC Game Pass e Ultimate. Questo party game incentrato su corse in bicicletta introduce una meccanica cooperativo-competitiva intrigante: i giocatori costruiscono insieme il tracciato mentre gareggiano, aggiungendo ostacoli e trappole per sabotare gli avversari.