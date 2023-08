Xbox Summer Sales da CDkeys: extra sconto del 10% su tantissimi giochi

L'estate è arrivata e con essa l'opportunità di immergersi in mondi virtuali avvincenti e avventure senza fine! Se siete alla ricerca di nuovi titoli da conquistare, preparatevi ad un'offerta da non lasciarsi sfuggire! Fino all'8 agosto, CDKeys offre la possibilità di usufruire di un incredibile sconto del 10% su una vasta gamma di titoli per Xbox, tutti a portata di clic!

Volete entrare in azione? Basta registrarsi o accedere al vostro account CDKeys e inserire il codice "XB10" in fase di checkout per vedere il prezzo dei vostri giochi preferiti crollare istantaneamente del 10%. Il catalogo brulica di titoli ultra-popolari e attesissimi, una vera e propria miniera d'oro per ogni tipo di giocatore. E se siete un fan della Nintendo Switch, non perdetevi il nostro articolo dedicato ai giochi perfetti da godersi sotto l'ombrellone durante l'estate.

Ma c'è di più! Tra le gemme di questa promozione spicca Street Fighter VI, ora disponibile a soli 47,51€ invece di 71,89€. Basato sul noto RE Engine, Street Fighter VI supporta il gioco cross-platform e il rollback netcode, offrendo tre modalità di gioco. Street Fighter VI offre anche una modalità di gioco online e introduce un personaggio chiamato Rashid, con la possibilità di ottenere un adesivo speciale per Exoprimal se i giocatori hanno un salvataggio di Street Fighter 6.

Una delle novità principali è la modalità World Tour, simile ad un'esperienza open-world. I giocatori possono creare i propri combattenti, esplorare una città, livellare e imparare dai personaggi classici. Pur presentando missioni secondarie che possono risultare ripetitive, questa modalità offre un divertente diversivo e un'introduzione delicata per i neofiti.

Leggi anche TV per giocare con Xbox Series X | Le migliori del 2023

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su CDKeys e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo seguendo il link sottostante. Scoprirete un'ampia selezione di titoli per diverse piattaforme, come PC e console. Che siate interessati a videogiochi di azione, avventura, strategia, sport o altro ancora, troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro.

Inoltre, ci teniamo a ricordarvi che il nostro sito si impegna quotidianamente per segnalare le migliori offerte disponibili online. Non dimenticate di visitare la nostra area dedicata, in cui condividiamo costantemente promozioni, sconti e occasioni imperdibili da sfruttare.