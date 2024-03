Xbox Store, sconti speciali sui giochi Square Enix: ecco i migliori

Le offerte di Xbox Store non hanno alcuna intenzione di fermarsi: dopo aver già svelato le nuove promozioni settimanali, il negozio digitale ha annunciato l'inizio di una nuova selezione a tempo limitato di giochi in offerta, dedicata interamente ai capolavori di casa Square Enix.

Come svelato direttamente sul blog Xbox Wire, questa selezione include sconti fino all'85% su giochi di assoluto spessore, inclusi soprattutto i migliori capitoli delle saghe Final Fantasy, Kingdom Hearts e Dragon Quest disponibili, ma anche tante altre piccole perle imperdibili.

Abbiamo dunque deciso anche in questa occasione di selezionare per voi i migliori giochi Square Enix attualmente in offerta su Xbox Store, grazie a questa promozione speciale:

Xbox Store: migliori giochi Square Enix in offerta

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition a 9,99€ - Sconto del 50%

a 9,99€ - Sconto del 50% Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion a 35,99€ - Sconto del 40%

a 35,99€ - Sconto del 40% Dragon Quest XI S: Edizione Definitiva a 23,99€ - Sconto del 40%

a 23,99€ - Sconto del 40% Final Fantasy VII a 6,39€ - Sconto del 60%

a 6,39€ - Sconto del 60% Final Fantasy X/X-2 HD Remaster a 19,99€ - Sconto del 60%

a 19,99€ - Sconto del 60% Final Fantasy XV Royal Edition a 13,99€ - Sconto del 60%

a 13,99€ - Sconto del 60% Kingdom Hearts: HD 1.5 + 2.5 ReMIX a 19,99€ - Sconto del 60%

a 19,99€ - Sconto del 60% Kingdom Hearts 3 a 27,99€ - Sconto del 60%

a 27,99€ - Sconto del 60% Just Cause 4: Complete Edition a 10,49€ - Sconto dell'85%

a 10,49€ - Sconto dell'85% Life is Strange Remastered Collection a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Life is Strange: True Colors a 17,99€ - Sconto del 70%

a 17,99€ - Sconto del 70% PowerWash Simulator a 19,99€ - Sconto del 20%

a 19,99€ - Sconto del 20% Sleeping Dogs Definitive Edition a 4,49€ - Sconto dell'85%

a 4,49€ - Sconto dell'85% Star Ocean The Divine Force a 34,99€ - Sconto del 50%

a 34,99€ - Sconto del 50% Stranger of Paradise Final Fantasy Origin a 29,99€ - Sconto del 40%

Questi sono ovviamente solo alcuni esempi dei tanti giochi in offerta: se volete assicurarvi di non lasciarvi scappare nessuno dei titoli Square Enix disponibili su Xbox, potete controllare la lista completa al seguente indirizzo.

La promozione resterà disponibile da oggi fino al 18 marzo: avete dunque meno di una settimana di tempo per approfittare di queste nuove occasioni speciali.