Su Xbox Store sono disponibili le nuove offerte settimanali, immancabili come ogni primo martedì del mese, questa volta con due promozioni in particolare che vale la pena di tenere d'occhio.

Il negozio digitale ha infatti deciso di proporre ai suoi utenti le offerte Achievement Hunter, dedicate a chi si diverte a sbloccare tutti gli obiettivi, e anche le offerte "ID@Xbox con il voto migliore", pensate per i videogiochi indipendenti premiati da pubblico e critica.

Alcuni dei titoli in promozione sono disponibili anche su Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), ma non è necessario alcun abbonamento per usufruire delle offerte: dato che troverete giochi in offerta fino al 90%, queste potrebbero essere ottime occasioni per aumentare il volume del vostro catalogo digitale.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo a quelli che riteniamo essere i migliori giochi in offerta su Xbox Store:

Xbox Store: migliori giochi in offerta

Animal Well a 19,59€ - Sconto del 20%

a 19,59€ - Sconto del 20% Assassin's Creed Valhalla: Ragnarok Edition a 24,99€ - Sconto del 75%

a 24,99€ - Sconto del 75% Batman: Return to Arkham a 4,99€ - Sconto del 90%

a 4,99€ - Sconto del 90% Divinity Original Sin: La saga della Sorgente a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Dragon Ball FighterZ a 10,49€ - Sconto dell'85%

a 10,49€ - Sconto dell'85% Dredge a 14,99€ - Sconto del 40%

a 14,99€ - Sconto del 40% Far Cry 6 Gold Edition a 24,99€ - Sconto del 75%

a 24,99€ - Sconto del 75% Injustice 2 Legendary Edition a 5,99€ - Sconto del 90%

a 5,99€ - Sconto del 90% Kena: Bridge of Spirits a 23,99€ - Sconto del 40%

a 23,99€ - Sconto del 40% Klonoa Phantasy Reverie Series a 12,49€ - Sconto del 75%

a 12,49€ - Sconto del 75% La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra a 5,99€ - Sconto dell'85%

a 5,99€ - Sconto dell'85% LEGO Star Wars: Skywalker Saga Deluxe a 13,99€ - Sconto dell'80%

a 13,99€ - Sconto dell'80% Lies of P a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Lost Records: Bloom & Rage a 29,99€ - Sconto del 25%

a 29,99€ - Sconto del 25% Overcooked! All You Can Eat a 13,99€ - Sconto del 65%

a 13,99€ - Sconto del 65% Outer Wilds a 14,99€ - Sconto del 40%

a 14,99€ - Sconto del 40% Star Wars Outlaws a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% Tomb Raider IV-VI Remastered a 22,49€ - Sconto del 25%

a 22,49€ - Sconto del 25% Untitled Goose Game a 8,99€ - Sconto del 50%

a 8,99€ - Sconto del 50% Warhammer 40,000: Space Marine 2 Gold a 59,99€ - Sconto del 40%

La nostra deve essere naturalmente considerata come una selezione parziale: potete trovare tutti i giochi in sconto con le Offerte Achievement Hunter al seguente indirizzo, mentre i giochi ID@Xbox sono disponibili alla seguente pagina.

In entrambi i casi, Xbox Store ci avvisa che le promozioni resteranno disponibili fino al 9 giugno: vi consiglio dunque di consultarle accuratamente per non lasciarvi sfuggire nessuna occasione.