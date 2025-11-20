Non siete riusciti a seguire la diretta dell’Xbox Partner Preview di novembre 2025? Nessun problema: potete scoprire in questo articolo tutte le anticipazioni più importanti.
Durante lo streaming sono infatti stati annunciati numerosi titoli e contenuti esclusivi in arrivo su Xbox nel 2026 e subito disponibili per gli abbonati al Game Pass.
Ecco i principali reveal:
- Armatus, un roguelite gotico in arrivo nel 2026 su Xbox e Game Pass.
- The Mound: Omen of Cthulhu, avventura cooperativa per quattro giocatori, prevista per il 2026.
- Dave the Diver, finalmente disponibile su Xbox a partire da oggi.
- Crownsworn, action platformer appena annunciato, già incluso nel Game Pass.
- Echo Generation 2, la cui prima trailer è stata mostrata, confermata per Xbox e Game Pass.
- Vampire Crawlers, seguito di Vampire Survivors, in arrivo nel 2026 su Xbox e Game Pass.
- 007: First Light, nuovo sguardo veloce prima del lancio previsto a marzo 2026.
- Roadside Research, simulatore cooperativo di una stazione di servizio, in arrivo nel 2026 e disponibile su Game Pass.
- Total Chaos, horror inquietante, disponibile da oggi su Xbox e Game Pass.
- Reanimal, avventura horror degli sviluppatori di Little Nightmares 1&2, con demo gratuita oggi e uscita fissata a febbraio 2026.
- Erosion, roguelike open world basato su rapimenti, annunciato per Xbox e Game Pass.
- Zoopunk, sequel di F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, appena annunciato.
- Clover Pit, gioco d’azzardo, disponibile da oggi in shadow drop e incluso nel Game Pass.
- Eminem si unisce a Hitman: World of Assassination a dicembre, per un contenuto speciale.
- Tides of Annihilation, epico titolo fantasy, mostrato in una lunga clip di gameplay.
- Raji: Kaliyuga, seguito di Raji: An Ancient Epic, in arrivo su Xbox e Game Pass.
Inoltre, il 21 novembre sarà lanciata l’esperienza full-screen di Xbox per dispositivi portatili Windows e presto disponibile anche su PC, migliorando l’usabilità per gli utenti Windows.