Avatar di Daxter 9
0
Molto probabilmente erano gia’ consapevoli della flessione delle vendite hardware,l’avevano gia’ messa in conto nel piano.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Gio1981 9
1
Ho series X e l' ho pagata 500€ quando è stato possibile trovarla, adesso costa 600€, a questi non interessa vendere console ! Prezzo assurdo per una console che già non vendeva.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Tao_37 0
0
Io non tifo per una od un' altra marca di console, però dico solo che ciò dimostra quanto la ricerca della sola superiorità grafica trà le console non è più importante come in passato e che contano di più molti altri fattori come :giochi, prezzi, periferiche, esclusive, marketing ecc ecc.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.