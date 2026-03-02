Qualcosa si muove nei piani alti di Microsoft sul fronte Xbox. Il nuovo amministratore delegato della divisione gaming del colosso di Redmond sembra aver deciso di intervenire con una certa urgenza su uno dei talloni d'Achille storici del marchio: la comunicazione con il pubblico.

Due nuove posizioni aperte nell'area marketing di Xbox Game Studios hanno attirato l'attenzione degli osservatori del settore, alimentando speculazioni su un possibile cambio di rotta nella strategia promozionale di una delle piattaforme di gioco più importanti al mondo.

Il confronto con Sony è, da anni, impietoso. Mentre PlayStation investe in campagne globali di ampio respiro (installazioni fisiche nelle grandi città, attivazioni nei festival, spot televisivi capillari) Xbox ha spesso optato per iniziative di portata ridotta: partnership con energy drink, qualche comparsa del celebre Master Chief sui fianchi degli autobus.

Un approccio che molti appassionati e analisti del settore hanno giudicato insufficiente rispetto al peso specifico del brand e alla qualità dei titoli prodotti.

Le due nuove figure ricercate da Xbox Game Studios rispondono a esigenze distinte ma complementari. La prima posizione, denominata Publishing & Lifecycle Marketing Leader, ha un perimetro ampio: si tratta di definire e attuare la strategia con cui Xbox comunica con i propri fan attraverso piattaforme e dispositivi diversi.

Non si parla solo di campagne di lancio, ma di un approccio integrato che copre l'intero ciclo di vita del prodotto, dall'acquisizione di nuovi giocatori alla fidelizzazione di chi gioca già, passando per il coinvolgimento continuativo nel tempo.

La seconda figura, il Senior Product Marketing Manager dedicato ai giochi first-party, ha invece un mandato più verticale. Secondo la descrizione della posizione, il candidato dovrà guidare le strategie di lancio per un "amato franchise RPG", contribuendo a costruire il prossimo capitolo di una serie riconosciuta a livello globale e a portarla all'attenzione di milioni di giocatori.

Si tratta, in sostanza, di un ruolo di marketing incorporato nello sviluppo: chi ricoprirà questa posizione lavorerà a stretto contatto con i team creativi durante tutto il ciclo di sviluppo, influenzando le revisioni intermedie con la propria visione di mercato.

Xbox investe in un marketing di franchise: il segnale è chiaro, anche se il nome resta segreto.

Le competenze richieste per questa seconda posizione comprendono la segmentazione del pubblico, il posizionamento del brand, la definizione della strategia di comunicazione e il marketing basato sulle performance lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. In termini pratici, si tratta di decidere come presentare il gioco, a chi rivolgersi e come mantenere coerente il messaggio dal primo annuncio fino alle settimane successive al lancio.

Un approccio che, nel panorama videoludico italiano ed europeo, è già consolidato per i grandi franchise PlayStation ma che Xbox non ha mai sistematizzato con la stessa continuità.

Sul fronte dell'identità del franchise RPG menzionato nell'annuncio, la descrizione non fornisce indicazioni esplicite, limitandosi a parlare di una serie affermata e riconoscibile a livello mondiale.

Il catalogo di Xbox Game Studios include proprietà come Fable, The Elder Scrolls (storicamente sviluppato da Bethesda, entrata nell'orbita Microsoft nel 2021) e altri titoli di genere ruolistico. Qualunque sia il franchise in questione, il fatto che Xbox stia cercando una figura dedicata esclusivamente alla sua promozione rappresenta di per sé una scelta significativa.

Non è la prima volta che Microsoft annuncia intenzioni di potenziare la propria presenza sul mercato, salvo poi non dare seguito concreto alle promesse.

Lo testimonia la vicenda della campagna "This is an Xbox", uno spot pubblicitario che aveva generato reazioni negative tanto all'interno dell'azienda quanto tra il pubblico, e che aveva finito per trasmettere l'impressione che le console Xbox non fossero più una priorità per Microsoft. Un messaggio, quello, che aveva alimentato incertezze sulla direzione strategica del marchio.

Questi due nuovi incarichi, se davvero andranno a riempire un vuoto strutturale nella macchina promozionale di Xbox, potrebbero rappresentare un cambiamento concreto. Resta da vedere se si tratterà di un intervento isolato o dell'inizio di una revisione più profonda del modo in cui Microsoft racconta i propri giochi al mondo.