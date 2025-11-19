Xbox Game Pass si arricchisce oggi di tre nuovi contenuti distribuiti tra i diversi tier del servizio in abbonamento di Microsoft. La novità più significativa è rappresentata dal lancio in early access su PC di Moonlighter 2: The Endless Vault, mentre altri due titoli già presenti nel catalogo standard effettuano il passaggio alla formula Premium.

Moonlighter 2: The Endless Vault rappresenta il piatto forte di questo aggiornamento, disponibile da oggi in early access esclusivamente su PC attraverso Xbox Game Pass Ultimate.

Il titolo propone una formula ibrida che fonde action RPG e gestionale commerciale, permettendo ai giocatori di vestire i panni di un avventuriero che di giorno gestisce il proprio negozio e di notte si avventura in dimensioni alternative per raccogliere bottino. Il lancio su console è previsto in una fase successiva, ma al momento Microsoft non ha comunicato tempistiche precise per l'uscita sulle piattaforme Xbox.

Il gameplay promette un mix tra esplorazione procedurale, combattimento e meccaniche gestionali. I giocatori dovranno bilanciare l'attività di crafting e vendita di armi e oggetti con le incursioni nei dungeon per recuperare risorse sempre più rare.

L'ambientazione colorata e il sistema di progressione basato sul potenziamento dell'equipaggiamento caratterizzano questo seguito del primo capitolo, che aveva riscosso un discreto successo tra gli appassionati del genere roguelite.

Passando ai contenuti già disponibili che migrano verso Xbox Game Pass Premium, troviamo Kulebra and the Souls of Limbo, un'avventura puzzle platform caratterizzata da un'estetica fortemente ispirata alla cultura latinoamericana.

Il titolo propone un'esperienza narrativa che bilancia momenti leggeri ed elementi più oscuri, il tutto ambientato in un mondo chiamato Limbo ricco di enigmi ambientali e segreti da scoprire. La direzione artistica vivace e il character design distintivo rappresentano i punti di forza di questa produzione indie.

Completa il trittico Revenge of the Savage Planet, action adventure sci-fi in prima persona dal tono satirico e ironico. Il gameplay si concentra su esplorazione, platforming e combattimento attraverso mondi alieni variegati, con un sistema di progressione basato sulla raccolta di equipaggiamento e upgrade.

Il titolo si presenta come un'esperienza più leggera e accessibile rispetto ad altri shooter presenti nel catalogo Game Pass, puntando sull'umorismo e su un'atmosfera colorata piuttosto che sul realismo.