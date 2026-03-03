Il mese di marzo 2026 si preannuncia come uno dei periodi più interessanti per gli abbonati a Xbox Game Pass, con Microsoft che ha appena svelato una nuova tornata di titoli in arrivo tra il 4 e il 17 marzo.

Sette giochi faranno il loro ingresso nel catalogo del servizio in abbonamento, tra cui nomi di assoluto peso come Cyberpunk 2077, EA Sports F1 25 e il lancio in day one di Planet of Lana 2.

Un colpo triplo che difficilmente passerà inosservato tra i milioni di abbonati attivi sul servizio, e che dimostra ancora una volta come Game Pass punti a diversificare la propria offerta su più fronti: dall'RPG open world ad alto tasso di contenuti, alla simulazione racing, fino all'avventura narrativa indie.

Chi dispone del piano Premium riceverà in questa finestra anche due aggiunte esclusive rispetto ai tier inferiori: To a T, il bizzarro titolo del creatore di Katamari Damacy Keita Takahashi, e soprattutto Hollow Knight: Silksong, sviluppato da Team Cherry.

Quest'ultimo rappresenta forse l'annuncio più dirompente dell'intera lineup: dopo anni di rinvii e speculazioni che hanno alimentato uno dei fandom più appassionati dell'indie gaming, Silksong approda finalmente su Game Pass, disponibile anche per i possessori di abbonamenti Ultimate e PC.

Entrando nel dettaglio delle date di arrivo, EA Sports F1 25 aprirà le danze il 4 marzo su Xbox Series X|S, PC e Cloud per gli abbonati Ultimate e PC, affiancato dallo stesso giorno da To a T.

Il 5 marzo sarà invece il momento di Planet of Lana 2, disponibile in lancio simultaneo su Series X|S, PC e Cloud per Ultimate e PC: una mossa che conferma la strategia di Microsoft di portare i titoli first-party e partner direttamente al day one sul servizio.

Il 10 marzo vedrà l'arrivo di Construction Simulator su console, PC e Cloud per tutti i tier, seguito da Cyberpunk 2077 disponibile su console e Cloud per Ultimate e Premium.

La settimana si chiuderà il 12 marzo con Hollow Knight: Silksong su console, PC e Cloud per il tier Premium, mentre il 17 marzo porterà DreamWorks Gabby's Dollhouse: Ready to Party su Series X|S, PC e Cloud per Ultimate, Premium e PC.

Vale la pena segnalare anche un'aggiunta non ancora comunicata ufficialmente da Microsoft: Nova Roma, titolo esclusivo PC, dovrebbe entrare nel catalogo il 26 marzo e sarà presumibilmente annunciato nella comunicazione successiva della casa di Redmond.

Sul fronte delle uscite, marzo porterà con sé anche sei titoli in partenza dal catalogo, un aspetto del servizio che la community tende spesso a sottovalutare ma che incide concretamente sulla pianificazione delle sessioni di gioco.

A completare il quadro di inizio mese, ricordiamo che già oggi sono approdati su Game Pass due titoli di rilievo, tra cui Kingdom Come: Deliverance 2, l'RPG storico di Warhorse Studios che sta raccogliendo consensi tra i fan del genere.