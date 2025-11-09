Il terremoto mediatico provocato dal nuovo rinvio di Grand Theft Auto VI non sembra aver scalfito minimamente i piani di Insomniac Games. Lo studio californiano, noto per aver dato nuova linfa all’universo supereroistico di Marvel su console PlayStation, ha infatti confermato che il suo prossimo progetto, Marvel’s Wolverine, resta saldamente previsto per la fine del 2026, nello stesso periodo in cui debutterà il kolossal di Rockstar Games.

L’informazione arriva direttamente dai canali social di Insomniac, che dopo l’annuncio ufficiale del posticipo di GTA 6 — ora fissato al 19 novembre 2026 — ha ribadito che Wolverine è ancora in calendario per l’autunno del 2026, vale a dire tra settembre e dicembre. Una finestra di lancio ambiziosa, considerando che il titolo di Rockstar promette di catalizzare tutta l’attenzione dell’industria per mesi.

La scelta di mantenere invariata la tabella di marcia dimostra la fiducia che Insomniac e PlayStation Studios ripongono nel progetto. Dopo il successo planetario di Marvel’s Spider-Man 2, lo studio punta a consolidare il proprio ruolo di punta nella produzione di titoli tripla A basati sui personaggi Marvel, offrendo un’esperienza radicalmente diversa, più matura e violenta. Se l’Uomo Ragno rappresentava la leggerezza e la speranza, Logan incarnerà invece la brutalità e il tormento, con un tono più oscuro e narrativamente crudo.

Nonostante il confronto diretto con GTA 6 sembri inevitabile, la mossa potrebbe rivelarsi strategica: le due produzioni parlano a pubblici solo in parte sovrapposti. Da un lato, il gigantesco open world criminale di Rockstar; dall’altro, un action narrativo concentrato sul personaggio e sull’intensità del combattimento. Due esperienze diverse, ma entrambe capaci di dominare le classifiche e monopolizzare la conversazione globale nel periodo autunnale del 2026.

La fiducia di Insomniac non è casuale. La collaborazione con Marvel Games è destinata a durare ancora a lungo: la stessa Marvel ha recentemente confermato che il sodalizio continuerà “per molti anni”, lasciando intendere che il team di Burbank abbia già più progetti in cantiere. Wolverine sarà dunque solo l’inizio di una nuova fase, una che punta a espandere ulteriormente il “Marvel videoludico” di Sony dopo gli exploit di Spider-Man e Miles Morales.

Al momento non è stata ancora comunicata una data precisa per l’uscita, ma Insomniac ha più volte ribadito che il titolo sarà esclusivo per PlayStation 5, con un livello tecnico e registico pensato per sfruttare al massimo la console. Gli sviluppatori hanno già lasciato intendere che il progetto non sarà un semplice spin-off, bensì un’avventura autoconclusiva che esplorerà i lati più cupi e umani del mutante artigliato, con una forte componente narrativa e una violenza fedele al personaggio dei fumetti.

In un panorama in cui i rinvii sono diventati la norma, la fermezza di Insomniac spicca come un raro segnale di sicurezza. E se davvero Wolverine dovesse arrivare a ridosso del nuovo Grand Theft Auto, l’autunno del 2026 si preannuncia come uno dei più infuocati e competitivi nella storia recente del gaming.