Da tempo circolano voci insistenti su un terzo episodio di Wolfenstein in sviluppo presso MachineGames, lo studio svedese responsabile dei precedenti titoli della serie, e ora emergono dettagli concreti che suggeriscono come i lavori siano già a uno stadio avanzato.

Secondo quanto riportato da Mp1st, le cui fonti interne parlano di un progetto in piena attività, le riprese in motion capture sarebbero già in corso. Il titolo in codice del gioco sarebbe Valkyrie, un nome che richiama esplicitamente la mitologia nordica cara all'universo narrativo di Wolfenstein.

A dirigere le sessioni di performance capture è Tom Keegan, che ha lavorato di recente su Indiana Jones and the Great Circle, mentre il ruolo di casting director è affidato a Emily Schweber, veterana della serie.

Sul fronte narrativo, le stesse fonti descrivono un elemento che potrebbe ridisegnare le dinamiche del gioco: una nuova protagonista di nome Sofiya, una bambina ucraina rimasta orfana che viaggia in compagnia di un cane di nome Ralph.

Sofiya sarebbe destinata ad affiancare il celebre B.J. Blazkowicz per tutta la durata dell'avventura, in un rapporto che ricorda molto da vicino quello tra Joel ed Ellie nella saga The Last of Us.

Non è un dettaglio marginale che proprio The Last of Us venga in mente come paragone, perché l'universo di Wolfenstein sarebbe a sua volta in procinto di approdare sul piccolo schermo con una serie televisiva dedicata.

Secondo le stesse indiscrezioni, la produzione della serie procederebbe parallelamente allo sviluppo del videogioco, con la possibilità non remota di un lancio coordinato tra i due prodotti per massimizzare l'impatto sul pubblico.

Con lo sviluppo di Wolfenstein 3 che sembra essere entrato nella fase di produzione effettiva, l'attesa per un annuncio ufficiale potrebbe essere più breve del previsto.

Due le finestre temporali più probabili: l'Xbox Games Showcase di giugno, l'appuntamento annuale con cui Microsoft presenta le novità in arrivo sulla sua piattaforma, oppure novembre, quando Xbox celebrerà il venticinquesimo anniversario del suo debutto sul mercato delle console, un'occasione che la casa di Redmond difficilmente lascerà passare senza colpi ad effetto.