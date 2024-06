Wizard With a Gun non basta: chiude lo sviluppatore

È arrivata in queste ore l'ennesima brutta notizia per l'industria dei videogiochi, che dopo aver salutato anche Tango Gameworks ha visto ora l'annuncio della chiusura di Galvanic Games, lo studio che di recente aveva dato i natali a Wizard with a Gun.

Il gioco, che in quel caso aveva trovato la pubblicazione di Devolver Digital, non ha registrato vendite abbastanza forti da sostenere lo studio in vista delle future produzioni, motivo per cui il fondatore Patrick Morgan ha annunciato la chiusura.

«È con il cuore pesante che annuncio la chiusura di Galvanic Games» ha scritto in una nota ufficiale condivisa su LinkedIn. «Nonostante l'esordio promettente di Wizard with a gun, le vendite non sono abbastanza forti da poter sostenere il nostro studio.

Lo scorso anno è stato particolarmente complesso per i videogiochi. Sebbene abbiamo avuto numerose conversazioni incoraggianti al DICE e alla GDC, il processo di arrivare alla firma per nuovi progetti, anche in un anno positivo, richiede più di quello che ci rimane».

Morgan ha sottolineato la tristezza del dover chiudere il team che ha cercato di costruire per dieci anni dopo l'anno migliore che ha avuto, sottolineando le grandi incertezze del mercato videoludico attuale.

Speriamo che i talenti di Galvanic Games, che con Wizard with a Gun ci avevano colpito per la loro creatività, possano trovare presto un nuovo impiego e nuova serenità.