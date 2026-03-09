Il mondo del gaming da salotto è al centro di una notizia che riguarda direttamente milioni di utenti PC e appassionati di gaming su televisore: Valve ha confermato ufficialmente che Steam Machine, Steam Frame e il nuovo Steam Controller usciranno nel corso del 2026, dissipando i dubbi sorti nelle ultime ore in seguito a una comunicazione ambigua pubblicata sul proprio blog ufficiale.

La questione si inserisce in un contesto industriale particolarmente difficile, con la carenza globale di componenti RAM e storage che sta facendo lievitare i costi di produzione dell'hardware per tutta la filiera tecnologica, gaming incluso.

Tutto è partito dal post Steam Year in Review 2025, pubblicato da Valve venerdì scorso, in cui la società ha ripercorso le novità introdotte nell'anno appena concluso: nuove funzionalità della piattaforma, strumenti per gli sviluppatori e i principali annunci hardware.

Tra questi figuravano proprio i tre dispositivi annunciati a novembre: lo Steam Machine, un mini-PC pensato per il gaming in salotto connesso alla TV, lo Steam Frame, il visore VR della casa, e il nuovo Steam Controller.

La formulazione originale del blog — "speriamo di spedire nel 2026" — ha immediatamente acceso i timori della community, che ha temuto uno slittamento al 2027.

La reazione dei giocatori è stata rapida e comprensibile: dopo anni di attesa per un ritorno di Valve nell'hardware da salotto — il primo Steam Machine risale al lontano 2015 e fu un esperimento tutt'altro che riuscito — qualsiasi segnale di rinvio viene percepito con particolare sensibilità.

Valve ha però prontamente smentito le interpretazioni più pessimistiche, dichiarando a The Verge che "non è cambiato nulla da parte nostra", e ha modificato il testo del blog sostituendo la formula dubitativa con un impegno molto più netto.

Il testo aggiornato recita ora che, nonostante le difficoltà legate alla carenza di memorie e storage, tutti e tre i prodotti verranno distribuiti nel 2026, con ulteriori aggiornamenti non appena i piani saranno finalizzati.

La settimana precedente, Valve aveva già spiegato che, pur puntando a un lancio nella prima metà dell'anno, avrebbe avuto bisogno di più tempo per definire prezzi e date concrete da comunicare ufficialmente. Un ritardo nella comunicazione, dunque, non nei prodotti stessi.

Il nodo centrale rimane la crisi dei componenti: la carenza di RAM e storage sta colpendo trasversalmente tutta l'industria tech, con ripercussioni evidenti sui prezzi di schede madri, GPU e sistemi completi.

Per Valve, che deve posizionare lo Steam Machine come alternativa accessibile alle console tradizionali come PlayStation 5 e Xbox Series X|S, definire un prezzo competitivo senza conoscere con certezza il costo dei componenti rappresenta una sfida concreta.

Come dichiarato dalla stessa azienda, "la disponibilità limitata e i costi crescenti di questi componenti critici ci obbligano a rivedere il calendario di spedizione e i prezzi".

Nei prossimi mesi Valve dovrà sciogliere i nodi più importanti: prezzi, finestra di lancio precisa e specifiche tecniche definitive per tutti e tre i dispositivi.

La community attende soprattutto dettagli sulle performance dello Steam Frame in ambito VR e sulla potenza computazionale effettiva dello Steam Machine, elementi che determineranno se questa nuova offerta hardware saprà convincere anche i giocatori più esigenti.