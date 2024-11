Uno sci-fi in prima persona è testabile gratis, ora, su PS5

È disponibile gratuitamente su PlayStation 5 la demo giocabile e gratuita di Forever Skies, gioco di sopravvivenza sci-fi in prima persona che sta catturando l’attenzione degli appassionati del genere.

Lo sviluppatore Far From Home ha annunciato il rilascio della demo tramite il PlayStation Store, come riportato da Gematsu, dando modo agli utenti di provare in anteprima l'inizio di questa avventura.

La versione completa è prevista per il rilascio su PS5 e PC all’inizio del 2025, e promette di arricchire ulteriormente l’esperienza con nuove feature e una trama avvincente.

Nella demo, i giocatori si ritrovano in un’ambientazione inusuale e suggestiva: i cieli di una Terra post-apocalittica, devastata e abbandonata.

Saranno chiamati a costruire e pilotare un'avanzata nave volante, dotata di tecnologie all’avanguardia, che consentirà loro di esplorare un mondo ormai irriconoscibile e pericoloso.

La sopravvivenza sarà al centro dell’esperienza, richiedendo una gestione strategica delle risorse per raccogliere rifornimenti, ricercare nuove tecnologie e potenziare la propria nave.

La versione completa di Forever Skies, in Accesso Anticipato su Steam dal 22 giugno 2023, si arricchirà ulteriormente al momento del rilascio ufficiale.

Saranno introdotte numerose novità: una modalità cooperativa fino a quattro giocatori, che consentirà di affrontare la sopravvivenza in gruppo; una trama più articolata; e l'esplorazione di numerosi biomi e location diverse, ciascuna con caratteristiche ambientali uniche.

Sarà inoltre possibile costruire navi più complesse, personalizzandole con nuove tecnologie, e affrontare combattimenti, aggiungendo un elemento di azione al gioco.

Tra le sorprese attese ci sarà anche un compagno animale, che accompagnerà i giocatori nella loro avventura, e la possibilità di esplorare non solo i cieli, ma anche la superficie tossica della Terra, offrendo una prospettiva più ampia di questo mondo devastato.

Per gli utenti PlayStation 5, gli sviluppatori hanno inoltre rilasciato un trailer dedicato alla demo (lo trovate poco sopra), che mostra alcune delle caratteristiche principali del titolo e invita i giocatori a tuffarsi in questa avventura carica di sfide.

