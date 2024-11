Uno dei peggiori Sonic di sempre potrebbe ricevere un remake

Se un fan di Sonic dovesse dirvi che "Sonic the Hedgehog" è il suo videogioco preferito, è plausibile pensare che si riferisca al classico uscito su SEGA Mega Drive, non al videogioco con lo stesso nome uscito nel lontano 2006.

Sonic '06 — così rinominato dalla community per distinguerlo dal capitolo originale — fu il primo tentativo di SEGA di portare il celebre porcospino blu sulle console di ultima generazione, che all'epoca erano Xbox 360 e PlayStation 3.

Il risultato fu un disastro senza precedenti, al punto che venne considerato a lungo il peggior videogioco della saga — traguardo che oggi si contende, con buona probabilità, con l'altrettanto orribiile Sonic Boom Rise of Lyric per Wii U.

Ma Sonic '06 è stato a suo modo importante per la saga, tanto da venire citato anche in Sonic X Shadow Generations (che trovate su Amazon) e su altri capitoli della serie: basti pensare che ha dato le origini a Silver, ancora oggi un personaggio particolarmente apprezzato.

Nel corso dell'Indonesian Sonic Fan Meet, sviluppatori e produttori della saga hanno avuto modo di rispondere alle domande della community, svelando allo stesso tempo che potremmo rivedere perfino un remake di questo capitolo che molti fan stavano cercando di dimenticare (via My Nintendo News).

Shun Nakamura, producer di Sonic X Shadow Generations, ha infatti risposto a una domanda relativa a potenziali remake di giochi passati spiegando di ritenere che sia i giochi nuovi che vecchi di Sonic continuino ad avere appeal.

Ha poi proseguito ammettendo che, se dovesse scegliere un gioco di cui fare un remake, gli piacerebbe molto lavorare a un remake di Sonic the Hedgehog. Riferendosi, ovviamente, a Sonic '06 e non al classico Mega Drive.

C'è da dire che con l'edizione rimasterizzata di Sonic Generations ha già dimostrato di saper rendere giustizia al passato del porcospino blu, ma SEGA ha recentemente svolto un ottimo lavoro anche con nuovi capitoli 3D come Sonic Frontiers.

Che sia dunque arrivato il momento di dare "giustizia" a uno dei capitoli più odiati della serie? Lo scopriremo soltanto in futuro, ma sarebbe indubbiamente una mossa coraggiosa.

Ricordiamo che i fan hanno mostrato non poco entusiasmo per Sonic X Shadow Generations, al punto da fargli realizzare un impressionante record in sole 24 ore.