Nel mondo dei videogiochi, gli Easter egg nascosti rappresentano una delle tradizioni più amate dalla community: piccoli omaggi che gli sviluppatori disseminano nei loro titoli, spesso destinati a rimanere segreti per anni.

Questa volta tocca a Uncharted: Drake's Fortune, il capostipite della celebre saga PlayStation firmata Naughty Dog, svelare un segreto rimasto celato per quasi due decenni.

Il merito va a uno speedrunner — termine con cui la community indica i giocatori specializzati nel completare i giochi nel minor tempo possibile, spesso sfruttando glitch e percorsi alternativi — di nome Panzerdeer, che ha portato alla luce qualcosa che nessun giocatore ordinario avrebbe mai potuto scovare.

La scoperta riaccende i riflettori su un titolo che, pur avendo compiuto 18 anni nel novembre scorso, continua evidentemente a custodire sorprese.

Panzerdeer ha individuato l'Easter egg utilizzando il menu di debug del gioco per uscire dai limiti della mappa nel corso del Capitolo 19.

Una volta fuori dai confini dell'area di gioco, lo speedrunner si è imbattuto in un'immagine contenente 16 "mugshot" — foto segnaletiche in stile poliziesco — che ritraggono quelli che si presume essere i membri del team di sviluppo originale di Naughty Dog.

Un tributo nascosto che gli stessi creatori hanno inserito nel gioco come firma personale, con i soggetti che reggono cartellini con nomi come "Cor-Upted" e "BigDaddy".

La cosa più sorprendente è che nessuno sembra averlo trovato prima d'ora, nonostante la comunità degli speedrunner esplori metodicamente ogni angolo dei titoli più popolari da anni.

L'Easter egg è presente sia nella versione originale per PS3 sia nel remaster per PS4, il che significa che ha resistito indisturbato attraverso due generazioni di hardware PlayStation senza che nessuno lo documentasse pubblicamente.

La difficoltà nel reperirlo risiede proprio nel metodo necessario per raggiungerlo: senza l'accesso al menu di debug e la conoscenza delle tecniche out-of-bounds, un giocatore standard non avrebbe mai modo di imbattersi in questo contenuto nascosto.

Panzerdeer ha documentato l'intera procedura in un video pubblicato sul proprio canale YouTube, rendendola accessibile a chiunque voglia replicare l'esperienza.

Pubblicato originariamente a novembre 2007 su PS3, Uncharted: Drake's Fortune ha introdotto il carismatico cacciatore di tesori Nathan Drake insieme al mentore Victor "Goddamn" Sullivan e all'intrepida giornalista Elena Fisher, dando vita a uno dei franchise più iconici dell'ecosistema PlayStation.

La saga si è poi espansa con graphic novel, titoli mobile e persino un adattamento cinematografico con Tom Holland nel ruolo di protagonista.

La storia di Drake ed Elena si è conclusa con Uncharted 4: A Thief's End, mentre la cacciatrice di tesori Chloe Frazer ha ricevuto il proprio capitolo autonomo con Lost Legacy.

Nel 2022 questi due titoli sono stati riproposti su PlayStation 5 nella raccolta Uncharted: Legacy of Thieves Collection, approdando successivamente anche su PC nello stesso anno, ampliando ulteriormente la platea di giocatori che potrebbe ora scoprire questo e altri potenziali segreti ancora sepolti nella saga.

La scoperta di Panzerdeer solleva una domanda affascinante per appassionati e collezionisti: quanti altri Easter egg simili potrebbero ancora nascondersi nei titoli della saga, o più in generale nei grandi classici PlayStation, in attesa di qualcuno abbastanza curioso — e tecnicamente preparato — da trovarli?