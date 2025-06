Un post recente apparso sul forum di ResetEra sta accendendo nuovamente i riflettori su Uncharted 2: Il Covo dei Ladri – non per la sua brillante campagna single player, ma per la sua modalità multiplayer, da alcuni considerata il miglior comparto online mai pubblicato da PlayStation.

L’utente "amara", autore del thread, ha dichiarato di aver provato tutte le principali esperienze multigiocatore targate Sony: da SOCOM 2 a Warhawk, da The Last of Us: Factions a Helldivers 2 (che trovate su Amazon), passando per Journey, Killzone 2, Gran Turismo 7 e persino l’ottimo Crash Team Racing.

Ma alla fine, una su tutte continua a tornargli in mente: Uncharted 2. Il motivo? La combinazione di un sistema di gioco semplice ma profondo, con mappe perfettamente disegnate e un gunplay che riusciva a fondere sparatorie, verticalità e platforming in modo organico.

«Il TTK alto e i movimenti forzavano decisioni costanti attimo per attimo» – scrive amara – «rendendo il platforming parte integrante delle arene». Una filosofia di design rara, anche oggi.

Il post cita anche un progetto fan-made chiamato "Uncharted Reloaded", che mira a riportare in vita i server del multiplayer originale, rimuovendo anche i cambiamenti controversi introdotti dalla patch 1.05, considerata da molti come l’inizio del declino dell’esperienza PvP del gioco. E sì, esiste anche un trailer del progetto, visibile su YouTube:

Interessante anche il confronto con gli altri capitoli della serie: se Uncharted 3 viene ricordato per aver introdotto i loadout (strizzando l’occhio a Call of Duty), e Uncharted 4 per un gameplay più orientato al gioco di squadra in stile TLOU: Factions, Uncharted 2 resta l’emblema di un multigiocatore immediato ma tecnico, divertente ma profondo.

Che Uncharted 2 avesse un multiplayer eccellente è un fatto poco discusso oggi, forse perché oscurato dal suo mastodontico single player.

Ma chi lo ha provato ai tempi, sa che c’era qualcosa di magico in quell’equilibrio tra salti rocamboleschi, arene verticali e sparatorie tese. Se mai arriverà un remake del secondo capitolo – considerando anche che i tempi sono più che maturi – non includere quel multiplayer sarebbe un delitto contro la memoria collettiva dei fan. Sony, se ci sei, batti un colpo.