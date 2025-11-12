Sony ha deciso di sorprendere il proprio mercato di origine con una mossa tanto curiosa quanto strategica. Durante lo State of Play di martedì, l’azienda giapponese ha annunciato una nuova versione della PlayStation 5 destinata esclusivamente al Giappone: un modello solo digitale e interamente in lingua giapponese, che sarà messo in vendita il 21 novembre al prezzo di 55.000 yen, circa 357 dollari. Un taglio netto rispetto ai 72.980 yen della versione digitale attualmente sul mercato, pari a un risparmio di quasi il 25%.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, questa nuova PS5 sarà region-locked e funzionerà soltanto con un account PlayStation giapponese, una decisione che di fatto la rende inutilizzabile al di fuori del Paese. Un’operazione che può sembrare paradossale nel 2025, in un’epoca di ecosistemi globali e infrastrutture digitali interconnesse, ma che in realtà riflette perfettamente il momento economico del Giappone e il clima d’incertezza che attraversa l’industria tecnologica mondiale.

In fondo, non è una novità assoluta. Nintendo aveva già seguito una strategia simile con il suo Switch 2 in versione esclusivamente giapponese, venduto a circa 130 dollari in meno rispetto al modello base. Entrambe le mosse appaiono dettate da fattori macroeconomici: il crollo dello yen rispetto al dollaro, l’instabilità dei mercati internazionali e le tariffe commerciali statunitensi sempre più imprevedibili, che spingono i colossi nipponici a giocare in difesa, proteggendo il potere d’acquisto dei propri consumatori domestici.

Le tariffe doganali, del resto, hanno rappresentato un vero incubo per le multinazionali del settore. Anche Sony, a inizio anno, aveva valutato l’ipotesi di spostare parte della produzione di console negli Stati Uniti per evitare nuove imposte. Poi, lo scorso agosto, l’azienda ha scelto la strada più diretta: aumentare i prezzi. Tutti i modelli di PS5 — base, digitale e Pro — hanno subito un rincaro di 50 dollari sul mercato americano, con la Pro arrivata a costare 749,99 dollari. Una decisione che si è aggiunta ai precedenti aumenti registrati in Europa, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. Non è un caso isolato: in un contesto economico in cui i margini si assottigliano e la domanda globale rallenta, le aziende cercano di bilanciare i conti con ogni mezzo possibile.

La PS5 “solo giapponese” appare dunque come una mossa tattica in risposta a un contesto economico difficile, più che come un vero passo evolutivo nella strategia globale del marchio. È un prodotto pensato per rassicurare il mercato interno, per dire ai giocatori giapponesi che sì, Sony resta attenta alle loro esigenze, anche se il resto del mondo continua a inseguire modelli premium e prezzi in crescita. Un modo per rinforzare il legame con il pubblico domestico, in un momento in cui la concorrenza internazionale è sempre più feroce e i costi sempre più imprevedibili.

Resta da capire, però, se questo esperimento rimarrà confinato al Giappone o se rappresenterà un test per un futuro modello di console “regionalizzata”. Di certo, Sony sembra voler tornare a un concetto che aveva abbandonato anni fa: quello del gioco locale, del mercato protetto, del prodotto che parla la lingua dei suoi utenti — letteralmente. Una strategia che sa di nostalgia, ma che potrebbe anche rivelarsi una brillante manovra di sopravvivenza nel mondo globalizzato e turbolento del gaming moderno.