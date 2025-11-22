Fatshark ha annunciato che Warhammer: Vermintide 2 è disponibile gratuitamente su Steam per un periodo limitato. Fino al 24 novembre, i giocatori PC possono visitare la pagina Steam del gioco e aggiungere alla propria libreria una copia gratuita.

Uscito nel 2018, Warhammer: Vermintide 2 è un gioco d’azione melee che mirava a spingere oltre i confini del genere co-op in prima persona.

La descrizione ufficiale recita:

«Warhammer: Vermintide 2 è il seguito del titolo acclamato dalla critica, Vermintide. È arrivato il momento di rivisitare questo gioco cooperativo in prima persona ricco di massacri e azione corpo a corpo cruenta e innovativa, ambientato alla Fine dei Tempi del mondo devastato dalla guerra di Warhammer Fantasy Battles. I nostri cinque eroi sono tornati per affrontare una minaccia ancora più grande: le forze combinate di un distruttivo e malefico esercito del Caos e di un'orda di Skaven. Preparati a sfide mai viste prima, mentre tu e la tua squadra provate disperatamente a sopravvivere a un'offensiva senza fine. Scegli tra 15 carriere, scala gli alberi dei talenti, personalizza il tuo arsenale in base al tuo stile di gioco, fatti strada combattendo in una moltitudine di livelli sbalorditivi e mettiti alla prova con il nostro nuovo sistema delle Imprese Eroiche. L'unica cosa che si frappone tra la disfatta più totale e la vittoria siete tu e i tuoi alleati. Se tu cadrai, l'Impero cadrà con te.»

I giocatori affronteranno orde infinite di nemici insieme a un massimo di tre amici, in un’esperienza cooperativa viscerale. È possibile scegliere tra cinque diversi personaggi, ognuno dotato di tre carriere ramificate da padroneggiare.

Si può inoltre personalizzare in profondità il proprio stile di gioco grazie a 15 talent tree e oltre 50 tipi di armi. Il sistema di progressione permette di affinare le proprie abilità e scalare i livelli di difficoltà, dal grado Recruit fino a Veteran, Champion e Legend. Inoltre, il titolo offre la possibilità di esplorare le terre devastate dalla guerra in una vasta serie di livelli dal grande impatto visivo.

È possibile riscattare gratuitamente la propria copia del gioco direttamente da Steam cliccando qui.