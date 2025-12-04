Il mondo del retrogaming continua a regalare sorprese inaspettate: un JRPG horror per Famicom mai pubblicato e rimasto nell'ombra per oltre tre decenni è ora completamente giocabile in inglese grazie al lavoro della community.

Si tratta di Splatterhouse: World, uno spin-off RPG della celebre serie picchiaduro nota per il suo approccio splatter e ultraviolento, che avrebbe dovuto rappresentare un'audace deviazione di genere per il franchise Namco negli anni '90.

La saga Splatterhouse debuttò nelle sale giochi giapponesi nel 1988 come beat 'em up a scorrimento orizzontale, distinguendosi immediatamente per la sua estetica horror gore in un'epoca dominata da picchiaduro incentrati su combattimenti urbani o sulle Tartarughe Ninja.

Mentre la serie principale conquistava una nicchia di appassionati, Namco sperimentò già nel 1989 con Splatterhouse: Wanpaku Graffiti, un platform dalla grafica volutamente stilizzata che ammorbidiva i toni macabri dell'originale, oggi disponibile nella Namco Museum Archives.

La ROM di Splatterhouse: World è emersa nell'ottobre 2022, rivelando un titolo praticamente completo che doveva essere molto vicino alla pubblicazione prima di venire cancellato per ragioni tuttora sconosciute.

Il gameplay abbandona completamente la formula picchiaduro per abbracciare le meccaniche classiche dei JRPG dell'epoca: esplorazione in visuale top-down, incontri casuali e combattimenti a turni, esattamente come nei Dragon Quest e Final Fantasy contemporanei.

L'estetica del gioco rappresenta un interessante ibrido: gli sprite ricordano lo stile chunky di Mother/Earthbound Beginnings, mentre l'ambientazione mantiene l'identità horror del franchise attraverso scenari lugubri e una colonna sonora 8-bit decisamente spettrale.

Questo approccio dark ai JRPG era decisamente inconsueto per l'epoca, rendendo ancora più intrigante la scoperta.

L'ostacolo principale per gli appassionati occidentali era evidente: trattandosi di un RPG giapponese mai confermato per il mercato internazionale, il titolo risultava impenetrabile senza una conoscenza approfondita della lingua.

Tuttavia, il team Aeon Genesis ha completato una traduzione completa in inglese con una velocità impressionante, ribattezzando il gioco Splatterworld. Considerando che la ROM è apparsa solo il 31 ottobre, parliamo di un risultato davvero notevole per la scena del romhacking.

La ROM originale è archiviata sulla fan page West Mansion, mentre la patch di traduzione è disponibile sul sito di Aeon Genesis. Per i collezionisti digitali e gli appassionati di oscurità videoludiche, si tratta dell'opportunità di recuperare un pezzo perduto della storia Namco, un esperimento di contaminazione tra generi che anticipa di decenni tendenze moderne.