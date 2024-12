Un gioco su Steam ha forti vibrazioni PS1, e potete provarlo gratis

Un nuovo action RPG adventure è appena sbarcato su Steam con un download gratuito che promette di farvi rivivere le atmosfere dei primi anni della PlayStation originale.

Katana Dragon è infatti il primo progetto di Tsunoa Games, sviluppatore e publisher indipendente, che definisce il titolo come un’avventura action-RPG incentrata sull’esplorazione di dungeon.

La demo gratuita è ora disponibile su Steam qui, anche se al momento non ci sono indicazioni su una possibile finestra di lancio della versione completa del gioco.

Secondo quanto dichiarato dal team di sviluppo (via GamingBible), Katana Dragon porterà i giocatori a imparare nuove abilità ninja che saranno fondamentali per risolvere enigmi, sconfiggere nemici e accedere a nuove aree segrete.

Nei panni di Shin e Nobi, i due protagonisti ninja, l’obiettivo sarà salvare la loro terra natale, Sogen, da una misteriosa minaccia.

Lo stile artistico è uno degli elementi più intriganti del gioco: un mix tra il low poly di PS1 e una moderna estetica anime.

L’impatto visivo ricorda alcuni big assoluti come Final Fantasy VII e Dragon Quest (trovate il remake del terzo capitolo su Amazon), soprattutto per via del design dei personaggi e delle loro acconciature particolarmente vistose.

Anche il gameplay sembra voler omaggiare i classici action RPG top-down dell’era PS1. Pur non avendo lo stesso livello di dettaglio, il titolo richiama alla mente titoli nostalgici e forse un po’ di nicchia come Future Cop: LAPD, per chi se lo ricorda.

Resta da capire quanto sia completa questa versione di prova e se riesca davvero a offrire un assaggio convincente del prodotto finale, specialmente senza alcuna data di lancio annunciata all’orizzonte.

Chi ha voglia di rispolverare quei vecchi titoli PS1, magari farà bene a godersi la demo gratuita di Katana Dragon.

